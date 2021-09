Meghan Markle e Harry estariam filmando secretamente um documentário para a Netflix

A presença de um cinegrafista pessoal de Meghan e Harry durante a visita à NY chamou a atenção da mídia.

A visita que Meghan Markle e o príncipe Harry fizeram na semana passada à Nova York tem levantado muitas dúvidas e especulações, isso porque, de acordo com informações divulgadas pelo Page Six, o casal levou seu próprio cinegrafista para documentar a viagem. Esse fato levantou a hipótese de que os Sussex possam estar filmando um documentário de forma secreta para a Netflix, com a qual têm um contrato milionário para criação e produção de conteúdo audiovisual.

Durante a viagem à Nova York, o cinegrafista dos Sussex foi visto acompanhando-os pela cidade e também correndo à frente deles antes de sua visita ao Memorial do 11 de Setembro, na última quinta-feira, 23.

Além disso, ainda de acordo com a Page Six, em várias fotos da viagem, Meghan e Harry parecem estar usando um microfone e fontes próximas aos Sussex dizem que também estiveram filmando imagens de arquivo para a Fundação Archewell, que também poderia explicar o cinegrafista e o microfone de Harry.

“No entanto, também fomos informados de que uma das primeiras coisas que discutiram com os chefes da Netflix antes de assinar um acordo multimilionário, em setembro de 2020, foi fazer um documentário instantâneo sobre suas vidas”, escreveu Sara Nathan para a Page Six, a fim de justificar seu argumento de que Harry e Meghan podem de fato estar filmando um documentário da Netflix focado em suas vidas.

Quando a notícia daquele acordo multimilionário com a Netflix estourou em setembro de 2020, as informações eram de que Harry e Meghan estariam produzindo documentários, documentários, filmes, programas com roteiro e programação infantil para o serviço de streaming. “Nosso foco será a criação de conteúdo que informe, mas também dê esperança”, explicaram os Sussex em um comunicado na época. “Como novos pais, criar uma programação familiar inspiradora também é importante para nós. O alcance sem precedentes da Netflix nos ajudará a compartilhar um conteúdo impactante que desbloqueia ação”.