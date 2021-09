Mateus Solano quer lançar programa ecológico na TV

Prestes a estrear uma nova novela na Globo, o ator Mateus Solano quer se desafiar e buscar novos rumos na carreira. Mais para frente, o ator, que está escalado para o elenco de “Quanto Mais Vida, Melhor”, pretende ser apresentador de um programa solo.

Sem planejar quando seria dado este passo, ele revela que a atração falaria sobre ecologia e meio ambiente, já que é um tema que ele aprecia e tem conhecimento. “Eu gostaria muito de ser apresentador num programa sobre ecologia. Viajar o Brasil e o mundo atrás das maravilhas da natureza”, revelou Mateus, que também é Defensor do Mares Limpos, pela ONU, e embaixador de Boa Vontade, pelo UNAIDS.

Fora da TV, Mateus Solano já trabalha com a preservação do meio ambiente, sendo embaixador da Campanha Geração do Amanhã, e como dono de uma loja de produtos sustentáveis. “Como defensor do meio ambiente e ao mesmo tempo uma figura popular, fico com a tarefa ingrata de chamar a responsabilidade para o cidadão, ao invés de ficar esperando do governo e das empresas atitudes sustentáveis. Meus próximos projetos – quando tiver tempo – serão de acompanhar um dia na vida do gari do material reciclável (coleta seletiva)”, disse o ator ao Jornal o Globo.

Outro projeto intrigante que está na mente do protagonista da novela “Quanto Mais Vida, Melhor” envolve famosos e banheiros. “Penso também em num projeto com pessoas famosas em seus banheiros com #praondevaiomeucocô no intuito de chamar a atenção para o problema do saneamento básico que, em nosso país, continua a ser tratado como se estivéssemos na idade média”.

Seu protagonista em ‘Quanto Mais Vida, Melhor’

Na novela “Quanto Mais Vida, Melhor”, Mateus Solano será Guilherme, um famoso médico e dono da clínica Monteiro Bragança. Porém, sua carreira de sucesso será brevemente interrompida com a queda de um avião, que mata também os demais personagens principais: o jogador de futebol Neném (Vladimir Brichta), a empresária Paula (Giovanna Antonelli), e a dançarina Flávia (Valentina Herszage). Após o acidente aéreo fatal, ele chegará ao céu e ganhará uma nova chance para voltar a viver e corrigir os erros do passado.

“Meu personagem é o Guilherme, o melhor cirurgião cardíaco da América Latina. Um homem muito autocentrado, controlador, machista e que, portanto, tem muito a aprender e a melhorar durante a novela”, contou o artista.

Como a trama foi a primeira novela totalmente gravada na pandemia, Mateus confessou: “A expectativa é imensa! Porque fazer uma novela de 161 capítulos sem ter ‘diálogo’ que uma obra aberta costuma ter com o público que assiste é uma loucura. Estamos trabalhando praticamente no escuro, já que nossa arte depende desse retorno popular”.

Além da novela inédita, Mateus Solano pode ser visto na reprise especial de “Pega Pega”, que está sendo transmitida na faixa das 19 horas, na Globo.