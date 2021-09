Juliana Paes ganha papel no remake de ‘Pantanal’

Em 2019, Juliana Paes dava vida a Maria da Paz, boleira e protagonista da novela “A Dona do Pedaço”, que era exibida na faixa das 21 horas, na Globo. Desde então, a atriz ficou longe da teledramaturgia da emissora.

Mas, a folga da atriz da Globo chegará ao fim, pois ela estará no elenco do remake de “Pantanal”, que já começou a ser gravada nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro. Na trama, Juliana Paes será a mãe da protagonista Juma Marruá, que será interpretada por Alanis Guillen.

A novidade foi contada, neste domingo (26), durante o “Show dos Famosos”, quadro do programa “Domingão com Huck”, onde Juliana fez parte do júri. “Quando é que você volta para as novelas?”, perguntou Luciano Huck. “Já começamos a gravar ‘Pantanal’, eu vou ser a mãe de Juma”, respondeu Juliana Paes.

Juliana Paes como Maria da Paz, na novela “A Dona do Pedaço” (Reprodução/Globo)

Em seguida, Luciano quis saber mais detalhes do papel da atriz na trama das 21 horas. “Mas você vai gravar lá na Rio Negro?”, indagou ele. “Vou, a gente está indo”, revelou Juliana Paes, durante o programa deste domingo (26).

“Vou falar uma coisa para você que está em casa, quando começar Pantanal de volta aqui na tela da Globo… Onde você vai gravar ali na Rio Negro, é um dos lugares mais bonitos, eu já estive lá com a Angélica e as crianças. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, é uma loucura”, falou Luciano.

LEIA TAMBÉM:

O remake de “Pantanal” está sendo escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original da novela. A trama tem previsão de estreia para 14 de março de 2022, substituindo o folhetim “Um Lugar ao Sol”, escrito por Lícia Manzo, que começará no dia 8 de novembro.

A atriz Juliana Paes conta sobre sua personagem no remake de “Pantanal”, no “Domingão com Huck” (Reprodução/Globo)

Mesmo longe da estreia, a produção corre para deixar tudo pronto, já que ainda estamos vivendo em uma pandemia e tudo pode mudar. Então, parte do elenco já foi confirmado e os trabalhos em estúdio já iniciaram.

Além de Juliana Paes, que terá um papel especial na primeira fase da novela, o ator Renato Góes viverá José Leôncio, protagonista da primeira fase de “Pantanal”. Ele fará o papel que foi de Paulo Gorgulho. Já o veterano Marcos Palmeira, que esteve também na versão original, interpretará o mesmo personagem de Renato na segunda fase do folhetim.

Os atores Gabriel Stauffer e Caco Ciocler vão dividir o papel do médico Gustavo, que irá transitar nas duas fases do remake escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa. Outro ator confirmado em “Pantanal” foi Jesuíta Barbosa, que interpretará Jove, um rapaz que sofrerá ataques homofóbicos por ser considerado um homem sensível. Já Silvero Pereira fará outro vaqueiro, Zaqueu, que será homossexual assumido na história. A vilã Guta será vivida por Julia Dalavia.