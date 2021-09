‘A Fazenda 13’: Investigado, Nego do Borel recorre às redes sociais: ‘Estou muito feliz’

O cantor carioca Nego do Borel foi expulso do reality show “A Fazenda” neste sábado (25) e, agora, os fãs do programa querem saber o que irá acontecer com o funkeiro, que mobilizou a internet e está, mais uma vez, cancelado.

Ele deixou a atração pela dispensa após a direção analisar as imagens após a festa, que aconteceu na última sexta-feira (24), e conversar com a modelo Dayane Mello.

Após a expulsão polêmica, Nego do Borel está sendo investigado pela polícia civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável, segundo a nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) e divulgada pelo site F5.

Segundo o órgão, a advogada de Dayane foi a um distrito policial e informou às autoridades os fatos. Ela também apresentou uma unidade de armazenamento portátil com as imagens gravadas do ocorrido.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirma:

“Um cantor, de 29 anos, é investigado por suspeita de estupro de vulnerável contra uma mulher, de 32, dentro de um reality show, neste sábado (25), em Itapecerica da Serra. A advogada da vítima compareceu ao distrito policial e relatou os fatos, além de apresentar um pendrive com as imagens do ocorrido. O caso foi registrado pela Delegacia de Itapecerica da Serra. Outros detalhes serão preservados a fim de garantir a autonomia do trabalho policial”.

Já a Record TV exibiu as imagens e a conversa com Dayane Mello na íntegra. Além disso, a emissora de São Paulo, divulgou uma nota oficial sobre a expulsão de Nego do Borel do reality show “A Fazenda 13”, que afirma: “diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Borel da competição. Dayane passou por atendimento psicológico”.

Nas imagens mostradas pela Record TV, a modelo afirma não lembrar de algumas falas e momentos ao lado de Nego do Borel. Além disso, as imagens mostram que ela estava completamente alcoolizada e, em um momento ela diz: “Para com isso Nego, para com essa boca!”.

Ao vivo, Adriane Galisteu explicou que alguns momentos foram precisos para tomar a decisão de expulsar Nego do Borel do reality show rural. Ela ainda explicou ao espectador que: “Existe uma regra no jogo que diz que qualquer atitude que possa colocar em risco um participante pode levar à expulsão.Por uma decisão jurídica do programa, ele está fora”.

Totalmente sensibilizada, Adriane encerrou a edição do sábado com um importante alerta. “Depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo isso, vale o recado: Quando uma mulher diz não, é não! Quando uma mulher alcoolizada diz sim, também é não. Difícil, né?”.

Nego do Borel vai para casa da família

Após sua saída pela dispensa, o cantor Nego do Borel foi para sua casa, no Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, o ex-participante do “A Fazenda 13” enviou uma curta mensagem aos fãs. “Meus fãs, eu cheguei em casa e estou muito feliz. Vamos! Cheguei na coroa”, afirmou o músico.

Quem também decidiu falar com o público foi Roseli, mãe de Nego do Borel, que defendeu os fãs e falou sobre a decisão da Record TV. “Não houve abuso. Por favor, não façam isso com as pessoas. A emissora está mostrando tudo para a gente. Tiraram o Maycon apenas porque a emissora foi ameaçada de perder patrocinadores”, afirmou a mãe do funkeiro.