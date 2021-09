‘A Fazenda 13’: Bill Araújo está no alvo da próxima roça

Nesta terça-feira (28) acontecerá a formação da segunda roça do reality show “A Fazenda 13”, da Record TV. E, como já é de costume, os participantes já começam a montar suas estratégias para fugir da possível eliminação.

Como na terça-feira passada, um participante será enviado pelo fazendeiro, posto que está com Erika Schneider, que deve indicar o ex-BBB Arcrebiano, que já arrumou algumas brigas com ela.

Pela manhã desta segunda-feira (27), Bill, como é chamado pelos demais peões do reality “A Fazenda”, comentou que gosta muito da peoa, mas ela fez uma série de acusações que o deixou bem triste, incluindo roubo. Mas, apesar disso, não vai levar nada para fora do jogo, afinal o comportamento de todos mudam em um programa de confinamento.

Divulgação/Globo

Aproveitando o gancho, Victor Pecoraro conversou com Erika Schneider sobre sua decisão de indicar alguém pra Roça e tentou livrar o amigo: “Bebê, você não precisa dar explicação pra ninguém. Na verdade, quanto mais motivo tiver pra você, melhor. Pra você ter argumento na Roça. Se a gente ficar justificando com todo mundo, faz sentido. Tem coisas que se você sentir que é uma amizade verdadeira, que você não quer botar aquela pessoa na roça e falar que ficou chateada, agora se tem gente que você não tem afinidade e tem motivo para você colocar na Roça, bota na Roça. Porque chegando lá a gente vai ter que ter argumento com qualquer pessoa. Então, não se abala”.

LEIA TAMBÉM:

Ainda no papo, Erika sentiu que Tati Qubra-Barraco pode ser uma opção, pois as duas não são próximas: “Eu percebi que ela me olha meio estranho, sabe assim? Alguns comentários que ela anda fazendo, mas ela não mente, né? Ela pelo menos fala na cara” e o ator responde:“ Isso é quase uma obrigação das pessoas ter que falar na cara”. Será que ele vai conseguir livrar o amigo?

A Fazenda 13 expulsa seu primeiro participante

Quem acompanhou o reality show “A Fazenda 13” no último sábado (25) notou que Nego do Borel foi expulso do programa. E, segundo o site Nova Mulher, a apresentadora Adriane Galisteu, fez um discurso impactante sobre abuso contra a mulher.

Reprodução

Ao vivo, a apresentadora se pronunciou sobre o caso e explicou os motivos que fizeram o funkeiro Nego do Borel ser o primeiro participante expulso desta edição. Para saber mais detalhes sobre o ocorrido e o discurso da apresentadora, leia a matéria do Nova Mulher.