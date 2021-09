‘A Fazenda 13’: Acrebiano compara Rico Melquiades e Gil do Vigor

O ex-BBB e ex-No Limite Arcrebiano está em terceiro reality show seguido e se ele aprendeu uma coisa é que alianças são necessárias para que se mantenha vivo no jogo e chegue mais perto do prêmio final.

Em torno disso, Bill, como é chamado pelos outros participantes do reality show da Record TV, está em busca de aliados. De maneira sutil, o ex-BBB comparou Rico Melquiades ao seu ex-colega de confinamento Gil do Vigor, com quem dividiu a casa do “Big Brother Brasil”, na Globo. Durante uma conversa com Gui Araujo e Erasmo Viana, Bill afirmou que o senso de humor de Rico é mehor. “O Gil é engraçado, mas ele [Rico Melquiades] é muito mais engraçado”, comentou Bill.

Divulgação/Globo

Porém, para Erasmo Viana, o temperamento de Rico não deixa ele mostrar para as pessoas que ele é bem humorado “Mas, mano, não tem ninguém mais engraçado do que ele [Rico] aqui”, afirmou Gui Araujo durante a conversa.

LEIA TAMBÉM:

Curiosamente, Rico Melquiades tem reproduzido ações semelhantes aos de Gilberto durante sua passagem pelo “BBB 21”, como falar sozinho, chorar com medo de cancelamento e até cantar La Belle de Jour, música de Alceu Valença que marcou a história do doutorando e da campeã da edição Juliette.

