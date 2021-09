Resumo de ‘Império’: Novo esconderijo de José Alfredo é descoberto

Nesta semana, na edição especial da novela “Império”, José Alfredo (Alexandre Nero) está sendo cercado por todos os lados e terá uma nova surpresa, já que Maria Marta (Lilia Cabral) abre o jogo para João Lucas (Daniel Rocha) e diz que ele pode estar vivo.

Sem duvidar da mãe e acreditando que Maria Isis (Marina Ruy Barbosa) tem alguma informação sobre o paradeiro do pai, o jovem vai até o apartamento de Isis e encontra Kelly (Lidi Lisboa) na portaria.

Para despistar, ele inventa uma história para a moça. “Meu pai ligou pra mim e pediu pra gente esperar por você aqui na porta para quando você chegar, a gente subir com você”, afirma João Lucas. Ela acaba acreditando que os dois estão ali a mando do comendador e acaba abrindo a porta do apartamento. Confira abaixo o resumo dos capítulos que vão ao ar nesta semana.

Segunda-feira: 27/09

Maurílio vê Maria Marta entrando na casa de Cláudio. Cláudio apresenta Maria Ísis para dois casais de amigos. Magnólia e Severo aparecem na sala de Cláudio e Beatriz. Téo Pereira chega à casa de Cláudio. Ismael questiona Lorraine sobre o dinheiro que ela recebeu. Robertão e Érika trocam mensagens. Cristina e Antoninho conversam sobre o novo esconderijo de José Alfredo. Maurílio observa de longe a movimentação na casa de Cláudio e Beatriz. Maria Clara e Vicente conversam sobre o jantar em homenagem à Magnólia e Severo. José Pedro se revolta com o fato de Maria Marta ter ido ao jantar na casa de Cláudio. Du pede para João Lucas conversar com José Alfredo. Érika pensa no que descobriu sobre Silviano e Maria Marta. Maria Ísis e Magnólia fazem as pazes. Jurema espezinha Reginaldo. Brigel segue o carro de Josué. Maria Marta pega um táxi para Santa Teresa. Maria Ísis chega ao barracão da Unidos de Santa Teresa e encontra José Alfredo. Maria Marta enfrenta Antoninho.

Terça-feira: 28/09

José Alfredo foge ao ouvir Antoninho falando com Maria Marta, que implora para ver o ex-marido. Maurílio persegue José Alfredo. Cristina afirma para Elivaldo que o pai conseguirá resgatar seu dinheiro. Maria Marta flagra Maurílio com sua arma. Lorraine tenta encontrar o cheque que Ismael escondeu. Érika guarda o álbum com as fotos de Maria Marta e Silviano. Severo se preocupa com os avisos do gerente do banco. João Lucas decide ir atrás de José Alfredo. Reginaldo e Jurema acordam Cora e a obrigam a trabalhar. Felipe observa Enrico sem ser visto. Magnólia encontra o álbum de fotos de Maria Marta e Silviano. Maria Marta denuncia José Alfredo. Magnólia e Ismael chegam juntos à casa de Téo. José Alfredo é preso.

Quarta-feira: 29/09

José Alfredo é aplaudido pelos componentes da escola de samba. Maurílio procura Maria Marta. Maria Marta sofre por ter denunciado José Alfredo. Magnólia conta para Téo que Silviano foi casado com Maria Marta. João Lucas se surpreende ao saber que José Alfredo mudou o seu esconderijo. Érika tenta se desculpar com Téo. Du flagra João Lucas abraçando Maria Ísis. Cristina avisa a Maria Marta que José Alfredo foi preso e Cora se desespera. Maria Marta anuncia para Téo que seu ex-marido está preso. Orville toma uma decisão sobre Salvador e comunica a Carmem. Maurílio é expulso da sala de reuniões. O delegado Rodrigo pede para José Alfredo explicar sua suposta morte.

Quinta-feira: 30/09

Cristina afirma aos irmãos que José Alfredo irá recuperar o dinheiro roubado. Maria Clara e José Pedro ficam indignados com Cristina. Vicente tenta consolar Maria Clara. Cora implora para Jurema e Reginaldo lhe concederem uma folga. Danielle tenta avisar a Maurílio que José Alfredo está vivo. Reginaldo observa Cora dormir. José Alfredo inicia seu depoimento para o delegado. Téo tenta confirmar com Maria Marta se Silviano foi seu primeiro marido. Magnólia fica encantada com a matéria que Téo escreve sobre ela. Maria Marta implora para Rodrigo deixá-la falar com José Alfredo. João Lucas defende Cristina. Maria Marta se encontra com José Alfredo.

Sexta-feira: 01/10

José Alfredo questiona Maria Marta. Maria Marta agradece Josué. Téo Pereira conta a Maurílio que Silviano é ex-marido de Maria Marta. Reginaldo deita na cama de Cora e a assusta. Cora enfrenta Reginaldo. Xana diz a Naná que ouviu um barulho estranho na vizinhança. Orville, Naná e Xana vão à casa de Cora. Orville chama Carmem a mando de Cora. Maurílio vai ao apartamento de Téo Pereira. Maria Marta vê, de longe, José Alfredo sendo transferido da delegacia. Maurílio e Téo conversam. Maurílio chantageia Maria Marta. Xana liga para Elivaldo e conta o que aconteceu na casa da família dele. Cristina e Antoninho conversam. Maria Clara e Amanda falam sobre Léo. José Pedro, João Lucas e Maria Clara falam sobre o pai. Elivaldo encontra Cristina na joalheria Império. Cora conversa com um policial. Cristina e Elivaldo consolam Cora. José Alfredo recebe um bilhete misterioso.

Sábado: 02/10

Cora reúne a família. Otoniel desabafa com Orville e Manoel. Cora reza antes de dormir. Silviano e Maria Marta conversam e Maria Clara escuta atrás da porta. José Pedro e Maria Clara falam sobre Silviano. Maria Clara recebe uma ligação e desliga. Felipe liga para Cláudio. Beatriz marca um encontro com Enrico. Téo Pereira esnoba Magnólia. Leonardo e Etevaldo jantam juntos. Enrico vai ao Vicente”s e cria confusão. Maria Marta entrega uma encomenda a Josué. Orville pede ajuda à Helena. Cristina e Maurílio discutem. José Alfredo faz uma ligação.