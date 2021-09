Novela ‘Um Lugar ao Sol’ tem data de estreia na Globo

A Globo confirmou que a novela “Um Lugar ao Sol” entrará no horário das 21 horas, substituindo a reprise especial de “Império”. Segundo a emissora, a estreia acontecerá em novembro, mas a data ainda é um mistério.

A nova trama deve ser lançada totalmente gravada. Ela é a primeira novela inédita das 21 horas, desde o começo da pandemia de covid-19. “Fiquei muito feliz quando fui convidado para dirigir a novela da Lícia Manzo porque ela era uma das autoras que eu tinha vontade de trabalhar. Adoro fazer novelas e espero, nesse projeto, conseguir unir a experiência que tenho na dramaturgia com os anos no humor”, comenta o diretor Maurício Farias.

Em “Um Lugar ao Sol”, os caminhos dos irmãos Christian e Renato, separados na infância, finalmente convergem quando os dois completam 18 anos. Ao se despedir no leito de morte do homem que sempre acreditou ser seu pai, Renato descobre sua verdadeira origem, assim como a existência do irmão gêmeo de quem fora separado. Revoltado, confronta a mãe adotiva, Elenice (Ana Beatriz Nogueira), que mente ao filho, dizendo que seu irmão e o pai biológico estão mortos.

LEIA TAMBÉM:

Ao mesmo tempo, Christian, que com 18 anos é obrigado a deixar o abrigo para menores onde cresceu, em Goiânia, também descobre ter sido separado do irmão. Inteligente e dedicado aos estudos, Christian deixa o abrigo e, sozinho no mundo e sem perspectivas, é rapidamente confrontado com a realidade do país. Subempregado, vê-se obrigado a arquivar seus sonhos, e apenas a existência do irmão afortunado – seu extremo oposto – parece iluminar sua vida. Na esperança de encontrar Christofer, decide partir então para o Rio de Janeiro. Antes, despede-se de Ravi (Lauan do Amaral), seu irmão de coração, 10 anos mais novo, criado no abrigo com ele.

“É um conflito entre manter sua essência, seguir as coisas que você acredita, e aproveitar uma oportunidade que a vida te dá de romper com tudo isso. Com alguns custos, é claro, como abandonar uma série de valores e também um grande amor”, analisa o diretor Maurício Farias.

“É um conflito entre manter sua essência, seguir as coisas que você acredita, e aproveitar uma oportunidade que a vida te dá de romper com tudo isso. Com alguns custos, é claro, como abandonar uma série de valores e também um grande amor”, analisa o diretor Maurício Farias.