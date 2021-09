Nany People estreia na nova temporada do ‘Vai que Cola’

As gravações do humorístico “Vai que Cola”, do Multishow, estão acontecendo para que a nova temporada vá ao ar em novembro.

Nesta nova fase, o “Vai que Cola” terá 40 episódios e continuará recebendo convidados especiais. Quem acaba de ser confirmada é a atriz Nany People, que vai visitar a pensão da Dona Jô e aprontar com o elenco do programa de humor. Além dela,Jeniffer Nascimento e Nando Rodrigues estão entre as participações especiais.

Reprodução

Quem também aparece no “Vai que Cola” de 2021 é o ex-BBB Gil do Vigor, que gravou a sua participação antes de viajar para os Estados Unidos, onde está estudando.

No ar desde 2013, o “Vai que Cola” possui mais de 300 episódios produzidos e foi renovado para continuar na grade de programação de 2022. Na TV aberta, o programa é reprisado nas noites de sábado da Globo.

Reprodução/Multishow

O Multishow também fará um programa especial de fim de ano, que vai homenagear o humorista Paulo Gustavo, que morreu em maio após complicações da covid-19. Neste projeto, alguns textos inéditos do humorista que seriam usados em uma série baseada em “Minha Mãe é uma Peça” devem ser vistos pelo público.

O Multishow ainda está preparando uma homenagem para Paulo no Vai Que Cola. O primeiro episódio da nova temporada será todo dedicado ao artista. O Prêmio Multishow, que acontece em dezembro, também terá lembranças ao artista. Por causa da pandemia, o Multishow não cravou a participação da plateia, mas a presença de todos os artistas indicados para a premiação foi garantida.