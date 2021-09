Gabriel Falcão entra para o elenco de ‘Nos Tempos do Imperador’

O ator Gabriel Falcão é uma das novidades da nova fase da novela “Nos Tempos do Imperador”, que vai ao ar na faixa das 18 horas, na Globo.

Na trama histórica, escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, o ator interpreta o príncipe Pierre de Orléans, pretendente de Isabel (Giulia Gayoso). Com sua chegada, as coisas na Quinta da Boa Vista ficaram mais agitadas, já que o príncipe se envolverá em confusões. “Vai mostrar para as princesas uma outra forma de viver a vida, mais intensa, mais apaixonada e menos presa às regras e etiquetas da nobreza”, contou o ator ao Gshow.

Aos 30 anos, este é o primeiro personagem de época do ator carioca. “Ele é um personagem maravilhoso e super multifacetado, que com certeza vai dar muito o que falar nos próximos capítulos. Sempre tive vontade de fazer um trabalho de época, sou completamente apaixonado por Shakespeare, então sempre tive curiosidade de saber como seria experimentar a vida em outros momentos da história”, destacou.

“Foi um exercício desafiador conseguir ser fiel à realidade do período sem perder de vista a identificação e a empatia de quem está assistindo. Foi uma alegria imensa voltar às novelas depois de um tempo maior me dedicando ao teatro”, apontou Gabriel, que ainda elogiou o trabalho feito com Giulia.

“Foi uma das melhores parceiras de cena que eu tive até hoje. Por trás de cada cena tem muito trabalho, suor e lágrimas e eu tenho certeza que o público vai rir, chorar e torcer junto com a gente!”, concluiu.