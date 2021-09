Ator Matielo Schulz celebra papel de anjo da novela ‘Gênesis’: ‘Considero um presente’

Nascido no Rio Grande do Sul, o ator e modelo Matielo Schulz mudou para o Rio de Janeiro para estrear na novela bíblica Gênesis, da Record TV.

Na trama, o ator atuou ao lado de Fernando Billi e Paulo Dalagnoli. Agora que a novela está chegando ao fim, o ator, em entrevista ao Metro World News, contou sobre o seu papel na novela e sobre os próximos passos na carreira.

Mas, antes de chegar em “Gênesis”, Matielo Schulz esteve em inúmeras campanhas publicitárias e passarelas, além de fazer algumas participações em ‘Malhação – Viva a Diferença’ e ‘Regras do Jogo’, na Globo. Porém, ele confessa que a oportunidade de participar de uma novela em uma das principais emissoras do Brasil é muito emocionante. “Fiquei surpreso na hora que o convite surgiu, afinal fazer parte de umas das maiores produções na teledramaturgia brasileira é uma honra”, afirmou o gaúcho.

Para compor seu personagem, que só está no imaginário das pessoas, Matielo contou com sua fé e suas experiências pessoais. “Eu sempre tive muita fé, nunca imaginei interpretar um anjo, então considero um presente interpretar um personagem em uma história que eu acredito e levo na minha vida, então, decidi viver o anjo que eu tinha em mente. A vida religiosa sempre fez parte do meu cotidiano, poucas pessoas sabem, mas eu já fui seminarista”. O fã de Tony Ramos, Laura Cardoso, Milton Gonçalves, Tarcísio Meira e Fernanda Montenegro também contou que buscou alguma inspiração em alguns filmes com anjos.

Outro ponto importante para encarar o desafio de viver um personagem fictício foi a caracterização, que segundo o ator ajudou muito durante as gravações no set. “Antes da novela, meus cabelos eram longos e naturais e foi assim, que fiquei conhecido. Mas tive que cortar os cabelos bem curtos e descolorir totalmente os cabelos e as sobrancelhas, fiquei irreconhecível, até minha namorada ficou chocada. Ela disse que eu era um outro homem.”, diverte-se o ator, que agradeceu também todos os profissionais que cuidaram do processo de caracterização.

Agora, fora dos estúdios de gravação da novela “Gênesis”, Matielo Schulz resolveu voltar com seu estilo antes da trama bíblica. “Logo após a novela voltei para a cor natural, mas confesso que estou gostando bastante do visual novo, mas quando me vejo no espelho ainda não consigo me reconhecer, pretendo sim deixar o cabelo crescer de novo (risos)”.

Já sobre os novos projetos, ele pretende continuar investindo no seu trabalho como influenciador digital e, com o retorno gradual dos eventos, ele pretende voltar a viajar pelo país. “Sou influencer e pretendo investir cada vez mais nessa carreira, pois ela também me ajuda como ator e já me abriu muitas portas. Em novembro farei uma viagem para Gramado para participar de alguns eventos e tenho vários trabalhos por lá”, contou o Matielo Schulz, que também fará uma participação especial ao lado de Cauã Reymond na novela “Um Lugar ao Sol”, da que estreia em breve na Globo.