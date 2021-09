Reality ‘A Fazenda’ fica entre os temas mais procurados da internet

O reality show “A Fazenda”, da Record TV, chega em sua 13ª temporada fazendo sucesso na internet. Desde a sua estreia, no dia 14 de setembro, o programa começou a impulsionar a emissora da Barra Funda na web. Só nesta quarta-feira (22), um dia antes da eliminação de Liziane Gutierrez, o reality show alcançou mais de 40 mil buscas no Google, segundo a Decode, empresa do grupo BTG Pactual.

No mesmo dia, a #RoçaAFazenda teve mais de 221 mil menções no Twitter e foi o assunto mais comentado da plataforma durante 8 horas seguidas. Analisando mais a fundo estes comentários, a Decode identificou que os top 3 participantes mais mencionados foram: Marina Ferrari, com 76 mil menções, Solange Gomes, com 61 mil menções e Erika Schneider com 47 mil menções.

Reprodução

Já nesta quinta-feira (23), dia da primeira eliminação do reality show “A Fazenda 13”, o programa apresentado por Adriane Galisteu também figurou entre os principais assuntos do Twitter, onde os fãs especularam quem iria deixar o reality rural. Na pesquisa, 63% dos usuários acreditavam que seria Nego do Borel, enquanto 15% acreditavam que será Erika Schneider, 19% apostaram em Solange Gomes e 4% em Liziane Gutierrez, que acabou deixando a atração da Record TV.

LEIA MAIS:

Reprodução/Record TV

Mas, os internautas não ficaram apenas nesses temas. Outros assuntos comentados no “A Fazenda” também foram para o topo do ranking da web. Entre os assuntos mais procurados estão: “Nego do Borel dizendo que Liziane ‘parece o coringa’”; “A invasão da Inês Brasil a sede do reality” e “Um beijo entre duas mulheres no banheiro”.

Vale lembrar que o Brasil é um dos poucos países que ainda tem edições do reality show “A Fazenda”, que é uma versão do reality show “The Farm”, onde os participantes, isolados do mundo exterior por três meses e são testados em tarefas típicas do meio rural.