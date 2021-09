Novela bíblica ‘Gênesis’ já tem data de estreia no Chile

A novela “Gênesis” está se despedindo do telespectador brasileiro, mas os chilenos e brasileiros que moram no Chile podem acompanhar a história bíblica a partir de segunda-feira (27), quando a trama da Record TV estreia na faixa vespertina do canal TVN, após Almas Heridas.

Para receber a novela escrita por Emílio Boechat, a emissora chilena tem destacado a megaestrutura que foi construída para as gravações das sete fases da novela “Gênesis”. A TVN também ressalta os efeitos especiais, tratamento cinematográfico no enredo bíblico da trama.

No entanto, não se espante, pois essa não é a primeira novela da Record TV transmitida pela TVN, que já deu espaço para outras produções criadas no Brasil, como “Jesus” e “Os Dez Mandamentos”.

Por aqui, a novela bíblica “Gênesis” está chegando ao fim com uma boa audiência, com 12 pontos em média. E, com o fim da novela, a Record TV manterá o enredo bíblico na faixa das 21 horas, substituindo o folhetim, que atualmente fala de José, pela novela “Reis”, que se baseia em vários livros do Antigo Testamento e, assim como a atual produção, vai se dividir em algumas temporadas.

Mas, o público brasileiro terá que esperar um pouco, já que a data de estreia não foi definida pela emissora de São Paulo. O projeto contará com a roteirista Raphaela Castro como autora titular e Cristianne Fridman também estará na equipe.

Record TV aposta no mercado internacional

A Record TV está focada em levar seus produtos que envolvem a dramaturgia para fora do Brasil. Além do Chile, a novela “Gênesis” foi exibida para telespectadores dos Estados Unidos e de Portugal. Além disso, a emissora está prestes a estrear em outros países, como República Dominicana e Guatemala.