Mulheres dominam o elenco da nova série ‘Rensga Hits!’, do Globoplay

O Globoplay está produzindo uma nova série chamada “Rensga Hits!”, que vai trazer diversas situações sobre o universo sertanejo. Na trama central, a série inédita traz a rivalidade entre duas cantoras sertanejas vividas por Alice Wegmann e Lorena Comparato. A trama está prevista para estrear em 2022.

No entanto, o elenco conta com muitas surpresas. Quem chamou a atenção dos produtores de “Rensga Hits!” foi a influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann, que fará sua estreia como atriz na Globo. Na produção, Rafa será Paloma, uma influencer e apresentadora de TV que é apaixonada por um cantor sertanejo.

Vale lembrar que, por cima, a história de Paloma é bem parecida com a de Rafa, que é ex do cantor sertanejo Rodolffo, que esteve no elenco do BBB 21, e também exerce as duas profissões da personagem.

As atrizes Fabiana Karla, da “Nova Escolinha”, e Deborah Secco, que esteve na novela “Salve-se Quem Puder”, também estão no elenco da série, que tem direção de Leandro Neri e redação final de Renata Corrêa. No folhetim, elas são as duas empresárias que agenciam as carreiras das cantoras sertanejas interpretadas por Alice Wegmann e Lorena Comparato.

Já as atrizes Lúcia Veríssimo, que estava sumida desde 2013, quando fez uma pequena participação em “Amor à Vida”, e Stella Miranda, que está na série infantil “Vlog da Berê”, do canal a cabo Gloob, também foram confirmadas na produção do Globoplay.