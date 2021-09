Cantor Nego do Borel é expulso do reality “A Fazenda”

Acusado de estupro de vulnerável, o cantor Nego do Borel foi expulso na tarde deste sábado do reality show “A Fazenda”, da TV Record.

O assunto bombou nas redes sociais neste sábado com a hashtag “Estupro na Fazenda” e com internautas postando vídeos que mostram a participante Dayane Mello completamente embriagada na cama, com Nego do Borel.

Quando as luzes foram apagadas, não era mais possível vê-los, mas a produção captou comentários em que ela pedia ao cantor que ‘parasse’. “Para com isso, Nego”, disse.

Hoje de manhã, Dayane disse a Erika que não lembrava de nada que tinha acontecido na noite anterior.

🚨 É OFICIAL! Nego do Borel está fora da A Fazenda, após uma longa análise jurídica criteriosa, foi constatado quebra no regulamento. Os demais detalhes, 22:30h ao vivo na @recordtvoficial #AFazenda — Adriane Galisteu (@GalisteuOficial) September 25, 2021

A pressão os internautas nas redes e dos patrocinadores teriam levado a emissora a optar pela retirada do artista do reality.

A equipe jurídica de Dayane registrou a ocorrência na Delegacia de Itapecerica da Serra e a Polícia Civil esta investigando as acusações.

Em nota, a Record TV disse que mobilizou uma “equipe multidisciplinar” para analisar as imagens e ouvir Dayane e os demais participantes

“Diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Boreal da competição.

Além do atendimento psicológico, Dayane passou por uma entrevista completando os elementos primordiais para uma tomada de decisão justa.

Todos os detalhes serão esclarecidos ao público no programa deste sábado”, disse.