Ator Alexandre Barillari troca da Record pela Globo, após 10 anos na emissora

Longe das novelas desde a novela “Belaventura”, de 2017, o ator Alexandre Barillari estará na reta final de “Nos Tempos do Imperador”, da Globo, onde interpretará Prudêncio, um artista plástico que participa da Guerra do Paraguai.

Vale lembrar, que no início de “Nos Tempos Imperador”, algumas cenas trouxeram as divergências entre o General Solano López (Roberto Birindelli) e Dom Pedro II (Selton Mello). Em uma das cenas,Dom Pedro II recebe a visita do General e sua comitiva durante uma viagem ao centro-oeste. O primeiro encontro entre os dois é desastroso e demonstra que a relação entre Paraguai e Brasil não será das melhores.

Na novela, Solano é inconveniente e ofende até mesmo as filhas do Imperador, Isabel (Any Maia/Giulia Gayoso) e Leopoldina (Melissa Nóbrega/Bruna Griphão). Pedro sente o baque das ameaças do General e ordena que ele vá embora. A visita causa mal estar na monarquia e Pedro sente que essa não será a última vez que verá Solano.

A rixa causa problemas e um desconforto na monarquia, que mais para frente dão início à Guerra do Paraguai, evento que marcou a história do Brasil, assim como da América do Sul.

A novela “Nos Tempos do Imperador” conta com Selton Mello, Leticia Sabatella, Mariana Ximenes, Gabriela Medvedovski, Michel Gomes, Alexandre Nero e Daphne Bozaski no elenco. Já o novo reforço para a história, Alexandre retorna para a TV Globo após 10 anos de contrato com a Record TV, onde atuou em “Caminhos do Coração” (2007), “Bela, a Feia” (2009), “Rei Davi” (2012), “Dona Xepa” (2013) e “Milagres de Jesus” (2014).