A espera acabou! Netflix confirma que 5ª temporada de ‘The Crown’ estreia em novembro de 2022

Quem fez o anúncio oficial foi a atriz Ismelda Staunton, que interpretará a Rainha Elizabeth nas próximas temporadas de ‘The Crown’.

Durante o evento online para fãs Tudum, ocorrido no último sábado, 25, a Netflix revelou que a 5a temporada de ‘The Crown’ estreia dia 5 de novembro de 2022. Quem fez o anúncio foi a atriz Ismelda Staunton, que interpretará a Rainha na quinta e sexta temporada.

Na última semana, a Variety divulgou que a produção da série havia confirmado o nome do ator Khalid Abdalla, que fará o papel de Dodi Al-Fayed, o namorado de Lady Di que morreu com ela após o acidente de carro em 1997. Dodi Fayed era egípcio e o herdeiro do bilionário Mohamed Al Fayed.

A quinta temporada deve ter forte presença de Lady Di, que será interpretada pela atriz Elizabeth Debicki, 30, que assumirá o papel das duas últimas temporadas da Princesa de Gales em ‘The Crown’, papel antes interpretado por Emma Corrin, ganhadora do Emmy 2021 na categoria de Melhor Atriz em Série Dramática.

Os dois se unem a Ismelda Staunton, reconhecida atriz britânica e caiu ficou ainda mais famosa após seu papel como a bruxa Dolores Umbridge, na franquia ‘Harry Potter’. Staunton é a terceira atriz a assumir o papel, sucedendo Claire Foy e Olivia Colman e não deve ser a única mudança no elenco.

Outros atores da nova temporada são: Dominic West como o Príncipe Charles, Jonathan Pryce como o Príncipe Philip e Lesley Manville como a Princesa Margaret. A informação foi confirmada pela Variety.

A próxima temporada de ‘The Crown’ deve recomeçar em algum momento do colapso do casamento de Charles e Diana. A separação do futuro rei da Princesa de Gales foi anunciada em dezembro de 1992, um mês depois que a Rainha apelidou o ano de “annus horribilis”, que em latim significa “um horrível ano”.