Suzane von Richthofen é um divisor de águas para Carla Diaz. Entenda!

A participação de Carla Diaz no “Big Brother Brasil” abriu as portas para novos trabalhos para atriz, que já esteve no elenco de inúmeras novelas da Globo, como “O Clone”, e da Record TV, como “Multantes”.

Agora, a atriz interpreta Suzane von Richthofen, que está presente em dois filmes: “A Menina Que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais”, que estrearam nesta sexta-feira (24) no catálogo do Amazon Prime Video.

Suzane pode ser um divisor de águas e, com certeza, um dos papéis mais polêmicos da carreira de Carla Diaz, que precisou esquecer o julgamento pessoal e se debruçar sobre a personagem. “Eu sabia que precisaria me distanciar do meu julgamento pessoal em relação ao caso, porque se não, não conseguiria interpretar com veracidade a personagem, ainda mais sendo em duas versões, dois filmes, que contam a mesma história, por dois olhares diferentes”.

Na vida real, Suzane arquitetou o assassinato dos próprios pais com o namorado, Daniel Cravinhos, e o cunhado, Cristian Cravinhos, que foram presos. Já os filmes que estão disponíveis na plataforma de streaming trazem a versão de Suzane Von Richthofen, vivida por Carla Diaz, ou pela ótica de Daniel Cravinhos, interpretado por Leonardo Bittencourt.

“Quando eu soube que iria fazer os filmes, sabia da responsabilidade de interpretar uma história real de um dos crimes mais falados do Brasil, um dos mais chocantes e estarrecedores, que ainda gera muita discussão”, contou a famosa ao Splash, do Uol.

Apesar de ser a mesma personagem nos dois filmes, em cada um deles Carla Diaz precisou fazer uma atuação completamente diferente. Em “A Menina Que Matou os Pais”, Suzane é manipuladora e seduz Daniel. já em “O Menino que Matou Meus Pais”, ela é uma garota doce e apaixonada, levada pelo namorado às drogas.

“Para nós, atores, é um superdesafio um projeto desses, e até porque esse modelo de dois filmes contarem a mesma história é inédito, nunca aconteceu no cinema antes”, revelou a ex-BBB.

Para gravar os longas, foram 33 dias de gravações. “Foi um recorde. E foi muito intenso, porque nós todos da equipe, tínhamos muita concentração e foco para poder realizar dois filmes e contar duas histórias, versões completamente diferentes, e trocar a chavinha quando precisava gravar outra versão. Foi único e muito diferente”, confessou Carla.