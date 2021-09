Marieta Severo vive Dona Noca, uma avó cheia de segredos, em ‘Um Lugar ao Sol’

A novela “Um Lugar ao Sol” começa a ser exibida no dia 8 de novembro, substituindo a reprise especial de “Império”, na faixa das 21 horas, na Globo. Na produção, Cauã Reymond surge em dose dupla, já que será responsável por dar vida aos gêmeos Christopher e Christian.

O elenco da trama escrita por Lícia Manzo conta também com Marieta Severo, que faz parte do grupo dos veteranos da emissora. Na novela inédita, Marieta interpreta Dona Noca, uma mulher doce e batalhadora, mas que esconde muitos segredos do passado.

Com os cabelos brancos, a personagem de Marieta Severo será avó da protagonista Lara, uma chef de cozinha vivida por Andreia Horta, que se apaixona por Christian, que vai ao Rio de Janeiro em busca de seu irmão Christopher, que acaba sendo abandonado e adotado por uma nova família e, com isso, ganha um novo nome: Renato.

Com a paixão, Christian acaba desistindo da busca pelo irmão perdido e traça um novo objetivo: se casar com Lara e abrir um pequeno negócio com a jovem.

O retorno de Marieta às novelas acontece após quatro anos, quando viveu a diabólica Sophia, na novela “O Outro Lado do Paraíso”. E, recentemente, ela retornou às telas com a personagem Fanny Richard, na primeira versão de “Verdades Secretas”, que está sendo reprisada pela Globo.

A novela “Um Lugar ao Sol”, de Lícia Manzo, tem direção artística de Maurício Farias e conta com Cauã Reymond e Alinne Moraes no elenco principal.