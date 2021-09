Liziane Gutierrez é a primeira eliminada de ‘A Fazenda 13’

A noite desta quinta-feira (23) foi de eliminação no reality show “A Fazenda”, da Record TV. Ao vivo, o público votou para eliminar a modelo Liziane Gutierrez, que estava na roça com Nego do Borel e Solange Gomes. A modelo foi eliminada da 13ª temporada com 26,15% dos votos.

Na disputa, o público votou em quem deve permanecer no programa, então, Liziane levou menos votos e precisou se despedir do prêmio de R$ 1,5 milhão. Nego do Borel foi o mais votado do trio com 47,41% da preferência do público e Solange venceu a modelo com 26,55%.

Liziane Gutierrez ficou 10 dias no “A Fazenda 13” e agitou a vida dos participantes do reality show, que tem sua sede na cidade de Itapecerica da Serra, em São Paulo. Em sua jornada, ela brigou e se entendeu com Nego do Borel, insinuando que ele queria fazer VT com Tati Quebra Barraco.

Liziane Gutierrez foi para a roça após receber os votos de Marina Ferrari, Erika Schneider, Sthefane Matos e Mileide Mihaile, puxou Solange Gomes da baia.

Ao voltar da eliminação, Solange Gomes soltou o verbo e falou que “o público não gosta de planta”. Ao chegar na sede, ela continuou afirmando que: “Planta não vira. Já tá cheio de planta ali fora, pra que eles querem mais planta? Ela não fez nada a semana toda!”.

Porém, quem acompanhou o programa sabe que antes do programa ao vivo, Solange Gomes e Liziane Gutierrez conversaram sobre o jogo e algumas situações que as estavam incomodando e chegaram a dizer que ambas estavam se sentindo excluídas e precisavam se unir.