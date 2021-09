Kaysar Dadour e outros ex-BBBs lançam clipe de ‘Arebaba Tictic’; veja

Com um ‘climinha de balada árabe’, Kaysar Dadour, um dos participantes do Big Brother Brasil 18, lança nesta sexta-feira, 24, o clipe de Arebaba Tictic. O ex-BBB uniu outros nomes que já passaram pelo reality show da TV Globo, como Gui Napolitano e Felipe Prior, e os amigos Lucas Viana e Raphael Trassato.



A música foi feita em parceria com MC Poneis e DJs Pedro Azevedo e BL.



O clipe se passa em uma balada. Lucas Viana é o ‘riquinho’, Prior é o ‘beberrão’ da festa, Gui é o ‘dorminhoco’ e Raphael é o ‘encrenqueiro’.



O vídeo foi divulgado ao meio-dia desta sexta, no canal de Kaysar, no YouTube.

Veja:

Não é de hoje que Kaysar Dadour se arrisca na carreira de cantor. Após participar do BBB, No Limite e Dança dos Famosos, além de ter participação em filmes, o sírio tem uma série de clipes no canal dele no YouTube. Há uma semana, ele lançou o clipe de Chorei Chorei.