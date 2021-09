Ex-BBB Juliette Freire é impedida de participar das novelas da Globo

Com o fim da última edição do BBB, a campeã do “Big Brother Brasil 21” Juliette Freire mirou em várias profissões diferentes.

Desde sua saída do confinamento, ela criou um EP com seis músicas, foi garota propaganda de diferentes marcas e começou a apresentar um programa no Multishow. No entanto, ela foi barrada ao tentar trabalhar como atriz em uma novela da Globo.

Com inúmeras produções em andamento, alguns produtores queriam colocar Juliette Freire no remake de “Pantanal”, mas a paraibana foi barrada pelo Sindicato dos Artistas e não conseguiu tirar o DRT, registro profissional exigido para trabalhar como atriz no Brasil.

A Globo negou a informação, mas o presidente do Sindicato dos Artistas, Hugo Gross, confirmou o pedido do DRT online da ex-BBB há pouco mais de um mês. Ele contou que foi um processo de tramitação normal.

“A gente não pode liberar o registro para Juliette porque não há trabalhos suficientes que comprovem que ela seja atriz, portanto não há embasamento profissional para que ela detenha um DRT. O documento enviado pela equipe de Juliette, com objetivo de comprovar seus trabalhos como atriz, tinha apenas imagens da cantora fazendo comerciais para algumas lojas, após sua saída do ‘BBB’”, explicou.

Porém, uma das alternativas da Globo seria pagar 20% do cachê de Juliette Freire para o sindicato, que libera uma autorização específica para um determinado personagem.

Juliette se destaca na MTV Brasil

