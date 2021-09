Ex-atores de ‘Grey’s Anatomy’ se encontram em 2ª temporada de produção Netflix

Se você sente falta de Tom e Izzie, personagens que já não fazem mais parte da trama de Grey’s Anatomy, pode preparar a pipoca, pois segundo o portal de notícias Nova Mulher, ambos estarão juntos na segunda temporada da série Netflix “Amigas para sempre”. Quer saber mais?

Aos que estão curiosos, Katherine Heigl, que interpretava a médica Izzie Stevens no show ABC, faz parte do elenco original da série da plataforma de streaming lançada este ano, enquanto Greg Germann, que deu adeus à Grey’s Anatomy em sua season 17, somará ao elenco da produção Netflix em sua 2ª temporada.

De acordo com informações reveladas, Germann interpretará o personagem Benedict Binswanger, que é um homem de sucesso no mundo dos negócios e por esse motivo tentará o cargo de governador de Washington, com uma narrativa ambientada na década de 80.

Sobre ‘Amigas para sempre’

Lançada em 2021, a trama narra a história de Tully e Kate, duas amigas que “se conheceram na adolescência e estão juntas nos bons e maus momentos há mais de 30 anos”.

Importante: até o fechamento desta matéria, em 24-09-2021, às 15h30, horário de Brasília, não foram revelados detalhes sobre a data oficial de lançamento da 2ª temporada da série “Amigas para sempre”.

