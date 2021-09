[‘A FAZENDA’] Nego do Borel escapa da eliminação e avisa: ‘Vai ter que aturar’

Nego do Borel entrou em “A Fazenda 13” como uma celebridade cancelada. Mas, a audiência desta quinta-feira (23), não eliminou o cantor, que estava lutando por sua permanência no reality show contra Solange Gomes e Liziane Gutierrez.

Ao vivo, Borel foi salvo pelo público, que optou em eliminar a modelo Liziane Gutierrez. Na roça desta quinta, ele teve 47,41% e voltou para casa do reality show com a promessa de recomeçar o jogo e, também, pediu desculpas para sua mãe e toda sua equipe. “Queria pedir desculpas para a minha mãe e para a minha equipe que está trabalhando e muito aí fora. Estou aqui. Foi uma semana intensa. Quero muito ficar e estou tendo a oportunidade de recomeçar”.

O pedido de desculpas aconteceu após algumas discussões envolvendo Nego do Borel e outros participantes do reality show “A Fazenda 13”. Em 10 dias, ele entrou em atrito com o ex-MTV Gui Araujo, que era o fazendeiro”, e um surto que aconteceu após a primeira festa da temporada, onde Nego teve um ataque de fúria após a produção trancar a baia para desmontar a decoração do evento e chegou a jogar um balde na parede.

Mas, a promessa de mudança não durou por muito tempo. Na madrugada desta sexta-feira (24), o funkeiro começou a gritar. “Vai ter que aturar, caral**. Até a final! Vumbora! […] Eu fiz o jogo virar”, falou o músico, que até o momento estava mais quieto e fazendo a linha “bom menino”.

Mesmo se mantendo no “A Fazenda”, Nego do Borel continua sendo alvo de críticas na internet, já que alguns fãs do programa estão indignados com a permanência dele mesmo após o escândalo envolvendo Duda Reis.

Quem deixou o reality show?

Na disputa, o público votou em quem deve permanecer no programa, então, Liziane levou menos votos e precisou se despedir do prêmio de R$ 1,5 milhão. Nego do Borel foi o mais votado do trio com 47,41% da preferência do público e Solange venceu a modelo com 26,55%.

Liziane Gutierrez ficou 10 dias no “A Fazenda 13” e agitou a vida dos participantes do reality show, que tem sua sede na cidade de Itapecerica da Serra, em São Paulo. Em sua jornada, ela brigou e se entendeu com Nego do Borel, insinuando que ele queria fazer VT com Tati Quebra Barraco.