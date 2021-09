‘A Fazenda 13’: Fernanda Medrado desiste do reality show

A cantora Fernanda Medrado não está mais no elenco da 13ª temporada do reality show “A Fazenda”, da Record TV. Ela deixou o programa após o bate-boca com Tati Quebra Barraco, na noite desta quinta-feira (23). Ao desistir do programa, Medrado terá que devolver parte do cachê e o carro zero que ganhou durante uma prova do reality.

A saída de Medrado pegou alguns peões de surpresa, mas ela já tinha comentado com Aline Mineiro, na última quarta-feira (22), que estava disposta a deixar o reality show. “Minha consciência está limpa, mas o que eu tentei explicar ontem eu não consegui. Saí como filha da p***. Eu não consigo mais, eu quero sair. Não estou bem psicologicamente, estou falando sério”, disse a moça, entre lágrimas.

O fim do jogo de Medrado começou na formação da roça, quando ela brigou com Rico Melquiades. Na ocasião, ela chegou a dizer que a amiga do peão, Marina Ferrari, teria dinheiro aqui fora e que essa informação teria sido repassada justamente por ele.

Após a briga na formação da roça, Medrado bateu o sino na área dos animais pela primeira vez, mas não disse nada aos produtores do reality show da Record. Depois, durante a noite, ela foi novamente ao local e bateu mais uma vez, desta vez pedindo para sair. A morena, contudo, foi atendida por psicólogos do programa e decidiu ficar no programa.

Medrado abandonou o reality show “A Fazenda 13” por volta das 19 horas. Mas, nem todos os competidores perceberam que ela tinha “desaparecido”.

Quem foi o primeiro a notar foi o ex-MTV Rico Melquiades, que, por volta das 22 horas, questionou sobre a cantora. “Gente, me tirem uma dúvida, vocês viram Medrado? Desde cedo que ela sumiu. Ela não tá na sala”, questionou aos outros confinados.

Perdido no tempo, MC Gui falou que Medrado deixou o programa há quatro dias para um procedimento no dedo. “Ninguém avisou aqui? Ela saiu porque foi fazer um procedimento no anel, que tinha travado. Lembra?”.

Em seguida, os participantes foram avisados da desistência de Fernanda Medrado. Agora, ela será substituída pela influenciadora digital Lary Bottino, que participou do reality show “De Férias Com o Ex”, da MTV, e é tida como ex-amiga da cantora Anitta.