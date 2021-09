Rodrigo Bocardi recebe prato preparado por Ana Maria Braga ao vivo

Rodrigo Bocardi, que é âncora do “Bom dia São Paulo”, na Globo, foi surpreendido na manhã desta quinta-feira (23) com um prato enviado pelo “delivery” da apresentadora do “Mais Você”, Ana Maria Braga.

Ao vivo, uma das assistentes da cozinha do “Mais Você” surgiu no estúdio do” BDSP” e entregou um prato de frango à Kiev para o jornalista, que ficou sem palavras. “Não é que Ana Maria cumpriu a promessa”, brincou Rodrigo. Em seguida, ele ainda comentou sobre o uniforme da colaboradora de Ana. “Eu tô pidão, já pedi o frango e quero jaleco”.

Para quem não acompanhou o jornal matinal da última quarta-feira (22), o âncora do “BDSP” falou que era fã do prato e, então, Ana Maria fez uma porção especial para o colega de emissora. “Ontem na chamada da programação, a Ana Maria Braga falou o que ia ter no programa e falou do frango à Kiev. E aí entrei eu na história do frango à Kiev, que eu acho uma delícia. É o peito do frango empanado, só que recheado com uma manteiga temperada”, explicou.

“Ana Maria Braga viu o vídeo e no programa dela disse que ia mandar o frango. O frango apareceu. Tô cuidando dele, tá aquecido para, assim que tiver uma oportunidade, eu provar e contar pra vocês”, completou.

No fim do telejornal, Bocardi mostrou um vídeo em que come um pedaço do frango à Kiev, e diz que a receita estava melhor que a dele. “Frango à Kiev de café da manhã. Obrigado, Ana Maria. Delicioso”, publicou o apresentador posteriormente no Instagram.