Meghan Markle e Harry fazem primeira aparição pública após o nascimento da filha em Nova York

Meghan e Harry viajaram à Nova York na manhã desta quinta-feira, 23.

Na manhã desta quinta-feira, 23, Meghan Markle e o príncipe Harry fizeram sua primeira aparição pública após o nascimento da filha Lilibet Diana, em julho deste ano. Os Sussex viajaram até Nova York e se uniram ao prefeito Bill De Blasio no One World Trade Center.

De acordo com a Tatler o casal chegou 15 minutos atrasado ao compromisso oficial e se dirigiram até a plataforma de observação do arranha-céu para encontrar o prefeito de Nova York.

Meghan Markle vestindo um look todo negro, com blazer, blusa gola alta e calça, estava com o cabelo preso em um coque baixo. Ela sorriu e acenou ao entrar no prédio com o príncipe Harry ao seu lado. Enquanto cumprimentava a multidão, Meghan disse: “É maravilhoso estar de volta, obrigada” quando questionada se ela estava feliz por estar de volta a Nova York.

Não se sabe por que Meghan e Harry se encontraram com o democrata, ou o que eles discutiram durante esse encontro matinal.

No sábado, 25, Meghan e Harry se unem a outras celebridades e devem participar da transmissão ao vivo da Global Citizen Live, que vai promover a vacinação contra a Covid-19. De acordo com a People, o evento será “uma transmissão de 24 horas de cidades ao redor do mundo conclamando os países do G7 e a União Europeia a compartilhar pelo menos 1 bilhão de doses da vacina COVID-19 com os mais necessitados e chamadas de apoio para uma renúncia aos direitos de propriedade intelectual da vacina COVID-19”.