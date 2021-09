Grey’s Anatomy: 18ª temporada estreia em uma semana; saiba onde assistir

Na próxima quinta-feira (30) estreia a 18ª temporada de Grey’s Anatomy e após alguns meses de espera, os questionamentos que ficaram em aberto na season 17 finalmente serão resolvidos, pelo menos é o que se espera, certo?

De toda forma, embora o lançamento esteja confirmado para esta data, para conferi-lo, é preciso que o telespectador tenha acesso ao canal da ABC, ou seja, poderá conferir no dia 30 de setembro de 2021, prioritariamente os fãs da série que moram nos Estados Unidos. 💔😥😭

Isso mesmo! Semelhante ao que aconteceu nos anos anteriores, poucas semanas depois da estreia, a Sony Channel deve começar a transmitir os episódios semanalmente.

⚠️⚠️⚠️ Importante: Mesmo com o lançamento da Star+ no Brasil, não foi anunciado até o fechamento desta matéria, em 23-09-2021, às 16h10, horário de Brasília, que o canal televisivo pago [Sony] não será mais o responsável pelas exibições da série médica.

