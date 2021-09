Fora da TV: Felipe Titto revela ter uma missão pessoal ousada

O ator Felipe Tito está fora da TV, mas continua trabalhando em outros projetos nas redes sociais e em outras áreas profissionais.

Ao canal 8 minutos, de Rafinha Bastos, o ator revelou uma meta pessoal ousada. Ele pretende conquistar US$ 50 milhões, cerca de R$ 265 milhões. “Tem um propósito. O número eu posso dar, o ‘para quê’ é particular. É um número que eu coloquei como meta, vou atingir, sem dúvidas. Dou mais um tempo, mas vai acontecer. E, quando ocorrer, vou me dar ao luxo de desacelerar um pouco”, disse Felipe, que já é milionário.

Durante a entrevista, Felipe revelou que tem dificuldades para tirar férias e que atualmente trabalha “24 por sete”, o que acaba sendo exaustivo. “Faz muito tempo que não sei o que é isso. E trabalho, trabalho… Tudo o que eu faço vira trabalho. Mas eu gosto, não vou negar“, confessou o galã, que não tira férias há oito anos.

LEIA MAIS:

Com muito foco no que deseja, o famoso afirmou seu propósito. “Algo que tenho para mim, vou mudar o sentido do meu sobrenome, posicioná-lo de uma outra forma. Todo mundo que nascer Titto daqui para frente vai estar em outra escala da sociedade”, afirmou o ator, que aos 35 anos possui uma mansão, carros e até mesmo um jatinho para acompanhar de perto os seus negócios.

Felipe Titto ainda falou sobre como seu trabalho na televisão o ajuda a impulsionar seus negócios como empresário. “Ajuda muito. É uma potência absurda e incontestável. Sou grato, fui muito grato e vou ser muito grato por tudo. Mudou minha vida. A oportunidade bate na porta, mas não gira a maçaneta. Eles me deram oportunidade lá e eu abracei”, afirmou o artista, que já fez novelas como “Amor à vida” e “A Dona do Pedaço”.

Muito conhecido, ele admitiu: “Isso, de fato, acelera muito o meu jogo, meu business. Eu falo com pessoas que provavelmente eu não teria acesso“.