Equipe de ‘Bridgerton’ precisou refazer testes PCR após confusão. Entenda

Jornal britânico divulgou a informação de que testes feitos com a equipe da série foram misturados.

Testes de Covid-19 da equipe de ‘Bridgerton’ foram misturados e o incidente causou confusão no set de filmagens da segunda temporada. De acordo com o The Sun, houve pelo menos um caso positivo entre o lote de exames da equipe e todos que estavam trabalhando na locação em High Wycombe tiveram que ser testados novamente para aguardar os novos resultados.

Uma fonte comentou ao jornal: “Nada pode explicar os erros. Infelizmente, os produtores não podem correr nenhum risco, já que isso pode interromper a produção por um tempo. Os testes apresentaram contaminação cruzada, o que significa que todos eles tiveram que ser feitos novamente. Ironicamente, quando eles voltaram uma segunda vez, os pontos positivos eram negativos”.

Leia mais sobre séries e filmes:

O MailOnline entrou em contato com um porta-voz da Netflix a respeito dos relatórios mais recentes, mas ainda não recebeu nenhum comentário oficial. ‘Bridgerton’ foi apenas uma das várias produções filmadas no Reino Unido a serem afetadas pelos surtos da Covid-19 dos últimos meses, assim como ‘House of the Dragon’.

Não é a primeira vez

O showrunner da série Chris Van Dusen já havia confirmado anteriormente que dois testes PCR deram positivo para a Covid-19 e prejudicaram a produção no início de junho, dizendo à Variety: “Estamos de volta. Tivemos que atrasar por causa da Covid, mas estamos de volta. No momento, estou na pós-produção, editando nossos primeiros episódios, que estão parecendo ótimos”.

A Netflix não comentou se estes dois casos ocorreram entre membros do elenco ou da equipe quando as filmagens foram suspensas indefinidamente em meados de julho, mas confirmou que os dois indivíduos ficaram isolados na época.