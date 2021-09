Claudia Leitte estreia a nova temporada de ‘Vamos Tocar’

A cantora Claudia Leitte estará na estreia da 5ª temporada do “Vamos Tocar”, programa apresentado por Léo Gandelman, no canal a cabo Bis e que vai ao ar às 23h30.

Na estreia, que acontece nesta quinta-feira (23), Claudia Leitte vai cantar “Você Não Entende Nada” (Caetano Veloso), “O Bêbado e a Equilibrista” (João Bosco e Aldir Blanc), “Anunciação” (Alceu Valença) e “Amor Perfeito” (Michael Sullivan, Paulo Massadas, Lincoln Olivetti e Robson Jorge), música lançada por Roberto Carlos em 1986 e que Claudia gravou em ritmo de axé no começo dos anos 2000, quando ainda fazia parte da banda Babado Novo. Ela estará acompanhada de Léo Gandelman no sax e os músicos de Eduardo Farias (piano), André Vasconcellos (baixo) e Serginho Machado (bateria).

Para quem não conhece, o programa apresentado pelo saxofonista e compositor Léo Gandelman convida músicos de diferentes vertentes da música brasileira que sobem ao palco com performances inusitadas e, até, improvisadas, que não aconteceriam em um show convencional . “A ideia não é reproduzir o que o cantor já faz em seu trabalho habitual. É criar, tocar juntos. Música viva, feita na hora. E, com isso, criar um álbum de memórias da música brasileira”, diz Gandelman, em entrevista ao Estadão.

LEIA TAMBÉM:

Com 10 novos episódios, o “Vamos Tocar” vai receber Zizi Possi, Banda Black Rio, Ana Cañas, Paula Lima, André Mehmari, Roberta Campos, Lobão e Simoninha. Eles estreiam o novo cenário do programa, que agora é gravado em São Paulo.

O estúdio escolhido foi o Trama NaCena, do produtor musical João Marcello Bôscoli. “Meu estúdio é muito bem montado, mas é pequeno. Seria impossível fazer distanciamento social. O Trama é enorme, praticamente um estádio. Lá, eles são sommeliers de equipamentos, teclados, microfones históricos. Foi um prêmio gravar lá”, afirma Gandelman.

Além do programa no Bis, Gandelman também lançará uma coletânea nas plataformas digitais. Ela irá reunir algumas das músicas cantadas no “Vamos Tocar”, que já tem cinco anos no ar. O projeto está na fase final de liberação de direitos autorais e deve trazer gravações com Gal, Caetano, Marina, Marcelo D2, Ed Motta, Alceu Valença, Zeca Baleiro, entre outros.