Animais Fantásticos 3 tem data de estreia e nome revelados

Se estamos surtando? Com certeza! A Warner Bros. divulgou o nome oficial do terceiro filme da franquia Animais Fantásticos, pré-sequência dos filmes da franquia Harry Potter. ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ é o título oficial do terceiro filme que deve chegar aos cinemas em 15 de abril de 2022.

#FantasticBeasts: The Secrets of Dumbledore in theaters April 15, 2022. pic.twitter.com/l27HbuwW9f — Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) September 22, 2021

David Yates (diretor dos últimos quatro filmes da franquia Harry Potter) está de volta para dirigir o terceiro filme da série, trabalhando com base em um roteiro co-escrito por J.K. Rowling (a autora dos livros da série Harry Potter escreveu ela mesma os dois primeiros filmes) e Steve Kloves (que escreveu quase todas as adaptações de Harry Potter para a tela grande). As filmagens finalmente começaram no Reino Unido no final de setembro de 2020.

No elenco do longa, Katherine Waterston (como Tina Goldstein), Alison Sudol (como Queenie Goldstein), Dan Fogler ( como Jacob Kowalski), Ezra Miller (como Credence Barebone, que aparentemente é um membro perdido da família Dumbledore) e Claudia Kim (como Nagini) retorna para interpretar seus personagens vistos nos dois primeiros filmes da franquia.

“Posso dizer que li o roteiro e o desenvolvimento do personagem é realmente adorável e é muito semelhante à sensação do primeiro filme, o que eu acho ótimo”, Fogler disse exclusivamente a Syfy Wire na primavera de 2020. “Está levando a isso guerra em massa com o pano de fundo da Segunda Guerra Mundial, então você pode imaginar que cenas de batalha épicas estão chegando”.