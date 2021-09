Ana Maria pede desculpas por usar ‘inveja branca’ no ‘Mais Você’

Na Globo, o “Mais Você” desta quinta-feira (23) fez a apresentadora Ana Maria Braga mostrar suas diversas facetas e pedir desculpas mais uma vez.

Durante o programa, Ana Maria reservou um tempo para falar com o público sobre um comentário usado na quarta-feira (22). Na ocasião,ela disse que sentia “inveja branca” de um repórter que visitou uma plantação de girassóis na cidade de Cerquilho, em São Paulo. O termo dito pela apresentadora é considerado racista.

“Eu fiz um comentário aqui no programa sobre inveja. E teve gente, principalmente da comunidade negra, que se sentiu ofendida. Eu li os argumentos na internet e quero agradecer, porque vi que as pessoas têm razão”, disse Ana Maria.

Ela ainda justificou que cometeu o erro por ser uma pessoa mais velha, e que essa expressão era muito comum antigamente. “Pessoas que de repente, ao longo da vida inteira, eu diria assim, pessoas que tenham um RG mais antigo, como o meu, às vezes usam umas expressões que fizeram parte de um outro mundo, de um outro momento, e que eu faço questão de voltar aqui e pedir desculpas. Porque com isso eu aprendo, sinceramente eu vejo uma oportunidade para todos nós de aprendizado. Para aos poucos irem… aos poucos, não! Eu espero que sumam rapidamente, que são vícios de linguagem. Então humildemente eu venho aqui e peço desculpas. Não se repetirá”, finalizou a apresentadora.

Além do pedido de desculpas, ao vivo, Ana Maria entrevistou a cantora e atriz mexicana Thalia, que fez um grande sucesso no Brasil durante a década de 1990, com a exibição de diversas novelas no SBT, mas que agora fazem parte do catálogo do Globoplay.

A entrevista foi feita por vídeo chamada, já que Thalia não pode viajar para o Brasil, devido a pandemia. A estrela mexicana aproveitou para fazer uma proposta a Ana Maria Braga. “Quero ir ao programa, Ana. Você me ensina a cozinhar que eu te ensino a dançar. Eu e o Brasil temos uma história de amor de muitos anos com as três Marias”.

Atualmente, o catálogo conta com algumas novelas que tem Thalia como protagonista, entre elas, “Marimar”, “Maria Mercedes” e “Maria do Bairro”. Durante a conversa, Thalia revelou qual sua personagem favorita da carreira: Maria do Bairro. “Ela é valente, atrevida, direta, diz tudo o que pensa, do coração à boca”, disse.