Príncipe Charles “deseja muito conhecer a neta”, diz especialista em realeza sobre filha de Meghan e Harry

A bebê nunca apareceu publicamente e seu nome é uma homenagem à bisavó, a Rainha Elizabeth II, e à mãe de Harry, Lady Di.

O especialista em realeza Nick Bullen disse que o príncipe Charles “deseja muito conhecer a neta. Ele está muito triste com tudo o que aconteceu e quer ver a família reunida novamente”. Nick Bullen é um produtor cinematográfico da série documental ‘Segredos da Realeza’, do documentário ‘The Lasts Dukes’, co-criador da True Royalty TV, entre outras produções que envolvem o tema da realeza britânica.

Lilibet Diana nasceu em julho deste ano na Califórnia e é o segundo filho de Meghan Markle e do príncipe Harry. A bebê nunca apareceu publicamente e seu nome é uma homenagem à bisavó, a Rainha Elizabeth II, e à mãe de Harry, Lady Di.

Leia mais sobre a Família Real britânica

Em entrevista à Us Weekly, o produtor falou sobre o próximo evento que deve tomar as manchetes do Reino Unido e do mundo sobre a Família Real britânica: o Jubileu de Platina da Rainha, que celebrará os 70 anos do reinado de Elizabeth II, a primeira monarca britânica a celebrar a data. “Será uma oportunidade perfeita para isso, já que eles (Meghan e Harry) devem ser vistos apoiando a Rainha Elizabeth II. É um ótimo momento para todos estarem juntos. E todos vão ter que jogar bem e se comportar bem porque é o momento da Rainha. Todos os membros da Família Real estão bem cientes do fato de que é o ano dela. Eles vão apoiá-la e as manchetes não deveriam ser sobre eles”, disse Bullen.

Para Nick Bullen, a oportunidade também será perfeita para a Rainha conhecer a bisneta Lilibet Diana: “Acho que ela (a Rainha) realmente gostaria disso. Como a Rainha sempre disse, ‘Harry e Meghan são membros muito queridos da família’ e acho que a rainha isto acima de todas essas brigas mesquinhas. Esta é a família dela. Claro que ela quer estar com eles”.