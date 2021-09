Netflix confirma que ‘Virgin River’ terá quarta e quinta temporadas

Todas as três temporadas já lançadas estão atualmente disponíveis no catálogo da Netflix e contam a história de Mel Monroe (Alexandra Breckenridge), uma enfermeira que chega a uma cidade pequena de interior após a morte trágica de seu marido.

O anúncio oficial de que a série da Netflix ‘Virgin River’ vai ganhar mais duas temporadas foi feito através das redes sociais da plataforma. Todas as três temporadas já lançadas estão atualmente disponíveis no catálogo da Netflix e contam a história de Mel Monroe (Alexandra Breckenridge), uma enfermeira que chega a uma cidade pequena de interior após a morte trágica de seu marido. Lá, ela se apaixona por um morador local, Jack (Martin Henderson), dono do bar mais famoso da cidade e considerado “partidão”.

Essa semana tem MUITA novidade, mas separei essa aqui pra começar bem: Virgin River está oficialmente renovada para as temporadas 4 e 5! 🥰💖 pic.twitter.com/v9XcJd08Z8 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 20, 2021

A terceira temporada de ‘Virgin River’ estreou em julho deste ano na Netflix, mas ainda não há previsão para que as próximas temporadas cheguem à plataforma.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

Na terceira temporada, Mel se esforça por seu sonho: ela quer ter um filho, mas ele hesita porque já tem um bebê a caminho com sua ex Charmaine (Hammersley). Mel passa por tratamentos de fertilização in vitro enquanto Jack tem a ideia, e Mel eventualmente fica grávida, mas a temporada termina em um momento de angústia, pois Mel diz que não tem certeza se Jack é o pai.

Sue Tenney adaptou ‘Virgin River’ para a televisão e atua como showrunner da série. Ela é produtora executiva ao lado de Roma Roth, Jocelyn Freid e Christopher E. Perry. A série é produzida pela Reel World Management. Os diretores incluíram Matheson, Martin Wood, Gail Harvey, Andy Mikita, Jann Turner e Monika Mitchell.