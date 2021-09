Morre ator Willie Garson, de ‘Sex and the City’, aos 57 anos

O ator Willie Garson morreu na terça-feira, 21, de acordo com informações confirmadas pela revista Variety. Ele foi o melhor amigo da protagonista da série Sex and the City, Carrie Bradshaw vivida por Sarah Jessica Parker.



O seriado foi sucesso entre os anos de 1998 e 2004.



O ator, que tinha 57 anos de idade, também esteve nos dois longas originários da série.



A causa da morte de Garson não foi oficialmente revelada, mas fontes ouvidas pelo site TMZ ressaltam que ele fazia tratamento contra um câncer.

Além de Sex and the City, Willie Garson atuou em filmes como O Feitiço do Tempo, de 1993, Quem vai Ficar com Mary e Quero ser John Malkovich, de 1999.



Também esteve em séries como Havaí Cinco-0 e Supergirl.