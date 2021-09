Lançado o livro ‘How to Save a Life’ que promete contar os segredos e ‘podres’ dos bastidores de ‘Grey’s Anatomy’; confira detalhes

Ontem (21) foi lançado oficialmente o livro How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy, que promete trazer detalhes inéditos sobre os bastidores do show médico, incluindo os polêmicos.

Com 320 páginas e idioma inglês, o livro, que tem autoria de Lynette Rice, “dá um mergulho profundo totalmente não autorizado no início humilde do show, enquanto oferece informações exclusivas sobre a cultura dos bastidores, as partidas mais comoventes e os enredos mais polarizadores”.

Para quem ficou curioso, a obra conta com figuras marcantes do show ABC, incluindo o ator Justin Chambers, responsável por interpretar o médico Alex Karev, que compartilhou detalhes pela primeira vez sobre o real motivo de ter deixado a série.

Onde comprar o livro?

Atualmente, “How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy” está disponível no site da Amazon e tem os seguintes custos:

Sobre os bastidores de Grey’s Anatomy

Durante anos, os bastidores de Grey’s Anatomy foram considerados espaços tóxicos e de muita competitividade, inclusive, alguns afirmam que a chegada de Debbie Allen (Catherine Fox), que hoje é produtora e atriz da série médica, foi um fator positivo e crucial para que esta situação mudasse.

Agora, com o lançamento de “How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy”, ao que tudo indica, os fãs terão a oportunidade de entender melhor sobre detalhes exclusivos que aconteciam por “detrás das cortinas”.

Cabe ressaltar que no fim deste mês a ABC estreará a 18ª temporada de Grey’s Anatomy que trará discussões que ficaram em aberto na season anterior, como é o exemplo do casal Amelink que ao que parece terá uma longa jornada a enfrentar nesta nova etapa do show médico.

Embora os fãs que moram no Brasil queiram, não será possível assistir a exibição inicial na mesma data.

