[HORROR] ‘Intrusion’ é o novo suspense angustiante que entra no catálogo da Netflix

Assista ao trailer.

Um casal apaixonado, uma casa dos sonhos e uma vida começando de uma maneira perfeita. Até aí, o filme ‘Intrusion’, que entra hoje (22) no catálogo da Netflix, não apresenta nenhuma novidade em sua trama. Porém, o desenrolar da trama deixa a história mais interessante até o plot twist. Veja o trailer.

O casal Meera (Freida Pinto) e Henry (Logan Marshall-Green), psiquiatra e arquiteto, se conheceram na faculdade em Boston, e se mudam para uma casa duplex elegante e sofisticada que fica na zona rural do Novo México. A sensação de conforto do novo lar é interrompida pela invasão violenta tarde da noite, que resulta em Henry atirando em um dos invasores, usando uma arma que Meera não sabia que ele possuía.

A trama segue a partir de uma investigação policial sobre as circunstâncias mais amplas do ataque e a crescente desconexão do casal. Segredos, grandes e pequenos, começam lentamente a destruir o que parece ser um relacionamento feliz. Meera, que já se recuperou de um câncer de mama no passado, não foi totalmente aberta sobre os desenvolvimentos recentes, enquanto Henry deixa de falar sobre seus passeios noturnos.