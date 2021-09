Xuxa publica nas redes foto nostálgica que Pelé tirou dela nos Anos 1980

Xuxa Meneghel usou as redes sociais na segunda-feira, 20, para publicar uma foto nostálgica. Na imagem no Instagram, a apresentadora está irreconhecível.



Ela aparece de perfil, usando um chapéu, mascando chiclete e com algo embaixo da blusa, como se fosse um travesseiro na barriga.



“Acreditem, essa sou eu, em East Hampton, nos Estados Unidos, na casa do Pelé (ele que tirou a foto)”, disse no início do texto que publicou no Instagram.

LEIA TAMBÉM:

A apresentadora também explicou o ‘disfarce’: “Eu coloquei um casaco ao contrário, uma barriga falsa, um óculos que vinha com nariz, um chapéu que ele ganhou e ficava andando pela casa de personagem (risos). A ‘louquinha de pedra’ tinha 18 anos.”



Xuxa e Pelé eram namorados nos anos 1980. Em fevereiro de 2020, ela deu uma entrevista para um canal do YouTube em que declarou que foi traída diversas vezes pelo “Rei do Futebol”.