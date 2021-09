“Uma das maiores honras da minha vida”: Daniel Craig se emociona ao se despedir de seu papel na franquia 007. Veja vídeo

Um vídeo dos bastidores das gravações de ‘007: No Time to Die’ vazou no Twitter e revelou um lado emotivo de Daniel Craig. Confira!

Um vídeo publicado no Twitter revelou um Daniel Craig emocionado ao se despedir de seu papel na franquia 007. O ator, que interpreta o agente secreto mais famoso dos cinemas há 15 anos, se emocionou em um vídeo gravado em 2019, no final das gravações de ‘007: No Time to Die’, mas só agora vazou nas redes sociais. Veja!

Daniel Craig’s farewell speech after wrapping No Time To Die, his last 𝒆𝒗𝒆𝒓 James Bond film. 🍸 @007 pic.twitter.com/xCqab3JK3z — Filmthusiast (@itsfilmthusiast) September 17, 2021

Daniel Craig se dirigia à equipe no set de filmagem emocionado. Ele disse: “Muitas pessoas aqui trabalharam em cinco filmes comigo, e eu sei que muitas coisas foram ditas sobre o que eu penso sobre esses filmes ou todos os filmes, seja o que for. Mas a verdade é que adorei cada segundo desses filmes, e especialmente este, porque eu me levantava todas as manhãs e tinha a chance de trabalhar com vocês. E essa foi uma das maiores honras da minha vida”.

Em novembro de 2020, Daniel Craig confirmou que o longa marcaria sua última vez no papel de James Bond. Ele assumiu o papel icônico depois de Pierce Brosnan em ‘007: Casino Royale’, de 2006, e continuou a reprisar o personagem em ‘007: Quantum of Solace’, de 2008, ‘007: Skyfall’, de 2012’ e ‘007: Spectre’, de 2015.

Em ‘007: No Time to Die’ revela que Daniel Craig em uma corrida contra o tempo para salvar o mundo. Tudo indica que será o último filme do ator no papel do espião. Após deixar a MI6, uma agência de inteligência britânica, Bond recebe uma mensagem de seu amigo da CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright), que solicita seus serviços para encontrar um cientista desaparecido.

Então, Bond estará em uma missão ameaçadora que o coloca em confronto com seu mais novo adversário, Safin (Rami Malek), que tem em suas mãos uma nova e perigosa tecnologia.

O lançamento do filme ocorre após 18 meses de atraso. O filme, dirigido por Cary Joji Fukunaga, foi originalmente planejado para ser lançado em abril de 2020 antes de ser adiado pela pandemia da Covid-19. A estreia foi remarcada para novembro de 2020, depois para abril de 2021 e agora está prevista para 8 de outubro.