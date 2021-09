Mas afinal, quem é o ator brasileiro de ‘Sex Education’?

Foi tema de vários posts no Twitter, mas não é nenhuma novidade que Lino Facioli integra o elenco de ‘Sex Education’, já que ele está na série desde a segunda temporada. Se você ainda não o conhece, leia até o final.

Com a terceira temporada de ‘Sex Education’ recém-saída do forno, a Netflix ainda colhe os frutos de uma estreia (atrasada) porém marcante: a série segue entre as Top 10 em vários países, incluindo o Brasil. Desde que os novos episódios entraram no catálogo da plataforma, na última sexta-feira (17), muita gente tem se perguntado quem são os novos personagens e, mais ainda, quem é o ator brasileiro que está na série.

Lino Facioli tem 21 anos, nasceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e vem ganhando cada vez mais espaço nas produções gringas. Filho de pais brasileiros, ele se mudou ainda criança para Londres, e vive lá desde então. Porém, mantém suas raízes no Brasil, assim como também seu português fluente.

Em ‘Sex Education’, Lino interpreta Dex Thompson, personagem que é o interesse amoroso de Vivienne (Chinenye Ezeudu). O ator interpreta o personagem desde a segunda temporada da série e aparece nos episódios 2, 4, 5, 6 e 8. Na terceira temporada, Lino retorna à série com um novo par romântico. Sem spoilers!

Antes de ‘Sex Education’, Lino também teve uma importante participação em ‘Game of Thrones’: ele interpretou Robyn Arryn, o único filho sobrevivente e herdeiro de Lord Jon Arryn com sua esposa, Lysa da Casa Tully, que serviu como regente de Robin durante sua minoria. Ele é um personagem que aparece nas temporadas 1, 4, 5, 6 e 8.