Justin Chambers fala pela primeira vez e revela real motivo de ter deixado ‘Grey’s Anatomy’; ‘Espécie de trabalho de fábrica’

Atenção, antes de compartilharmos qualquer detalhe sobre o ator de Grey’s Anatomy, alertamos que este texto pode conter spoilers. Assim sendo, só siga com a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada ou se já conferiu todas as 17 temporadas da série, ok?

No fim da temporada 16 de Grey’s Anatomy, os fãs foram surpreendidos por uma difícil notícia: Justin Chambers (Alex Karev) anunciava sua saída oficial do show ABC após anos. Na época em que tudo ocorreu, diversos detalhes ficaram implícitos e as únicas informações disponíveis até o momento é que o ator teria pedido para sair da série alegando problemas pessoais e de saúde.

Saída de Justin foi polêmica

Caso esteja por fora desta discussão, quando Justin comunicou que deixaria a produção americana, tudo aconteceu de maneira repentina e imediata, o que fez com os responsáveis por Grey’s Anatomy tivessem que encontrar uma alternativa que fosse “eficiente” neste momento. Então… ⚠️⚠️⚠️ ALERTA DE SPOILER ⚠️⚠️⚠️ [Continua depois do gif].

… como saída, os produtores escolheram um desfecho para o personagem de Karev, em que o médico abandona Jo Wilson (Camilla Luddington), porque descobriu que tinha dois filhos como Izzie (Katherine Heigl).

Sobre a decisão dos responsáveis pela narrativa de Grey’s Anatomy, este foi um ponto que recebeu diversas críticas, muitos afirmando que preferiam que o Alex tivesse sido morto, pois “estragaram” toda a evolução do médico.

As portas seguem abertas!

Isso mesmo! Em uma de suas entrevistas, a showrunner, Krista Vernoff, revelou que as portas seguem abertas para caso um dia Justin queira e se sinta preparado para voltar à série, inclusive, este foi um dos motivos de seu personagem não ter sido morto.

Hoje (21) será lançado o livro How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy, que tem como autora, Lynette Rice, e promete contar todos os segredos dos bastidores (incluindo os polêmicos) da série ABC. E, o portal Hollywood Life conseguiu o trecho da entrevista do livro em que Justin fala sobre o motivo de ter deixado o show. Confira a seguir o que ator disse:

“Você está em uma bolha [no programa]. Você usa uniforme todos os dias, vê praticamente as mesmas pessoas todos os dias, nas mesmas quatro paredes, nos mesmos estúdios, dirige o mesmo caminho para o trabalho. Para mim, era uma espécie de trabalho de fábrica para atuar. Você apenas entra e sai. Sim, eu acho que é sentimental, mas é como, ‘Uau, eu simplesmente não posso acreditar o quão rápido passou’”, comentou Justin.

E você, sente falta de Chambers na série?

