Humorístico ‘Encrenca’ passa por mudanças na RedeTV!

Após sete anos no ar, o programa “Encrenca”, que substituiu o “Pânico na TV”, passará por grandes mudanças para compor a grade de programas da Rede TV!.

Segundo o apresentador Totola Godas, o programa de humor fará sua última aparição no próximo domingo (26). “Conversamos com o Amilcare (Dalevo) e Marcelo (de Carvalho) e eles entenderam a nossa posição. Acho que cumprimos bem o nosso dever, colocando sempre o programa como o de maior audiência de toda a emissora”, contou ele, que comandava a atração ao lado de Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Ângelo Campos.

Reprodução

Lançado em junho de 2014, o programa “Encrenca” enfrentou vários problemas durante os primeiros meses, como a comparação com o antecessor, o “Pânico na TV”, que deixou a RedeTV! e foi para a Band. Mas, ao longo desses sete anos, ele se tornou a maior audiência da emissora e se consolidou no horário, chegando a marcar até 7 pontos de média.

No início, a ex-BBB Fani Pacheco também estava no elenco do programa de humor, mas ela anunciou sua saída no mês de novembro de 2014 alegando ter sofrido assédio moral e falta de espaço dado a ela na atração. Com isso, em conversas feitas com a direção da emissora, ela acabou sendo direcionada a participar do elenco do “TV Fama”.

Em nota a RedeTV! afirmou que os apresentadores serão substituídos, mas que o “Encrenca” continua no ar. “A RedeTV! agradece aos companheiros de uma parceria bem-sucedida e feliz por 7 anos e deseja sucesso em seus novos desafios profissionais. Muitas novidades serão anunciadas para o Encrenca nos próximos dias”.

Com o sucesso, o “Encrenca” passou a ser produzido pela Endemol Shine Brasil, a mesma de sucessos como “MasterChef Brasil”, na Band, e “Big Brother Brasil”, na Globo. Entre os quadros de maior audiência estão o “Zap Zap”, “Fuçada na Rede”, “Colou, Levou” e o “Vídeo Animal”.