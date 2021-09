Fernanda Gentil entra para o time de jurados do ‘The Masked Singer Brasil’

A nova fase do talent show “The Masked Singer Brasil”, na Globo, está repleta de convidados no júri. Desde que os “jurados especiais” começaram a aparecer, Gil do Vigor e Paula Fernandes já deram as caras no programa apresentado por Ivete Sangalo.

Nesta terça-feira (21), será a vez da apresentadora Fernanda Gentil, que vai ao programa tentar adivinhar quem são os artistas fantasiados e, é claro, falar de seu novo projeto na emissora, o “Zig Zag Arena”, que estreia no domingo (03).

Divulgação/Globo

Fernanda Gentil se junta a Taís Araújo, Simone, Eduardo Sterblitch e Rodrigo Lombardi para tentar descobrir quem são as personalidades que estão participando da 1ª temporada do programa.

No programa desta noite, além dos três combates que irão definir quem será o desmascarado da noite, haverá uma apresentação especial do Monstro, que foi eleito o melhor cantor do último programa e está salvo nesta semana.

LEIA MAIS:

Com boa audiência, o “The Masked Singer” tem agradado a direção da Globo e deve ganhar uma nova temporada em 2022. Um dos pontos altos da atração é o envolvimento do público ao tentar descobrir quem são os misteriosos participantes. Até aqui, a atração já revelou as identidades de Sidney Magal, Marrone, Marcelinho Carioca, Renata Ceribelli e Alexandre Borges.

O programa é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil e tem supervisão artística de Adriano Ricco (TV Globo) e direção artística de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil). Com apresentação de Ivete Sangalo, com Camilla de Lucas nos bastidores, o reality vai ao ar às terças-feiras na TV Globo, após Império, e também é exibido no Multishow, às quartas-feiras.