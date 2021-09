Atriz Marina Miranda, a Dona Charanga da ‘Escolinha’, morre aos 90 anos

A atriz e comediante Marina Miranda, que ficou famosa ao interpretar a Dona Caranga, na “Escolinha do Professor Raimundo”, morreu nesta segunda-feira (20), aos 90 anos, no Rio de Janeiro. Ela estava internada desde domingo (19) no Hospital Miguel Couto, no bairro do Leblon, na Zona Sul, com quadro grave de infecção urinária e doença pulmonar, além de sofrer Alzheimer.

Além de sua personagem no humorístico “Escolinha do Professor Raimundo”, Marina Miranda esteve no “Balança, Mas Não Cai” e, em 1977, fez a novela “Dona Xepa” ao lado de Yara Cortes e Nívea Maria. A atriz também participou também de minisséries como “Tenda dos Milagres”, em 1985, e nos anos 1990 fez “O Dono do Mundo”.

Em seu perfil no Twitter, Paulo Cintura, que também trabalhou na “Escolinha do Professor Raimundo”, lamentou a morte da atriz. “Mais uma estrela da TV sobe para integrar o elenco CELESTIAL da Escolinha do Prof. Raimundo. Que Marina Miranda tenha Boa Luz e Paz no Espírito”, diz o post.

Marina Miranda nasceu em Paraíba do Sul e mudou-se para o Rio de Janeiro para entrar na vida artística. Em 2006, enfrentando um possível despejo de seu apartamento no Rio de Janeiro, por inadimplência de condomínio, ela foi contar seu drama no programa “A Tarde é Sua”, apresentado por Sônia Abrão. Lá, Marina comoveu diretores da novela “Prova de Amor”, que a convidaram para atuar no folhetim da Record.

Em 2010, a atriz foi agraciada com o “Troféu Raça Negra 2010” pela sua contribuição à cultura do país. O evento solene ocorreu na Sala São Paulo, uma das mais modernas e luxuosas da América Latina.