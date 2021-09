Sergio Marone prepara programa de auditório sobre sustentabilidade

Em meio a pandemia, o ator Sergio Marone deixou as novelas e foi em busca de um novo desafio profissional na televisão e surgiu como apresentador de um talent show, que estreou em abril deste ano e contou com 10 episódios.

Agora, após o sucesso da 1ª temporada do “Mestres da Sabotagem”, no SBT, ele Marone está planejando um programa de auditório que fale de sustentabilidade, tema que aparece com frequencia no Instagram e em seu canal no Youtube.

Uma das ideias é de que o novo programa consiga premiar pessoas que tenham atitudes sustentáveis. Após o desenvolvimento, ele irá apresentar para algumas emissoras, incluindo o SBT, onde já tem contrato.

Reprodução/SBT

Além deste novo programa, Sergio Marone espera uma nova temporada do “Mestres da Sabotagem”, atração que é desenvolvida e produzida pelo SBT e pelo Discovery.

Como muitos programas gastronômicos da emissora, o “Mestres da Sabotagem” fez sucesso e obteve bons números. Em um dos episódios da 1ª temporada, o programa garantiu a segunda colocação no ranking geral das audiências da Grande São Paulo. No ar das 23h03 à 0h27, a atração apresentada por Sérgio Marone registrou 5 pontos de média, 10% de share e 5,4 pontos de pico. Na mesma faixa de exibição a emissora terceira colocada marcou 4,1 e a líder ficou com 13.

Aliás, ao estrear à frente da competição gastronômica do canal de Silvio Santos, Sergio Marone declarou que não planeja voltar à dramaturgia. “Quando acabou Apocalipse [novela exibida entre 2017 e 2018 na Record], um mês antes eu tinha marcado reunião para dizer que não tinha interesse em continuar fazendo dramaturgia. Meu foco é investir na minha carreira como apresentador”, disse o ator e, agora, apresentador.