Meghan Markle e Harry estão na mira da Coroa, afirma biógrafo da realeza

Para o jornalista e biógrafo da realeza Duncan Larcombe, Meghan e Harry são motivo de preocupação para Kate Middleton e William.

Em uma recente entrevista ao The Mirror, o autor e jornalista especializado em realeza Duncan Larcombe, Kate Middleton e o príncipe William ficaram interessados em saber da indicação de Meghan e Harry à lista das cem pessoas mais influentes do mundo segundo a revista Time. “Kate e William correm o risco de serem arrastados para um concurso de popularidade transatlântico”, disse ele.

Larcombe é um premiado jornalista e comentarista britânico que passou mais de 10 anos trabalhando como Editor Real do jornal The Sun, em Londres. Ele também é autor do livro ‘Prince Harry: The Inside Story’.

“Eles (Kate e William) estão atentos a tudo que Harry e Meghan fazem, pois sempre parece refletir sobre eles. William e Kate estão preocupados com absolutamente tudo o que sai da América em relação a Harry e Meghan, especialmente as avarias de Harry e todas as memórias que chegarão às prateleiras no próximo ano. Eles não têm controle sobre a narrativa”, disse Larcombe.

Em uma nova entrevista para a Us Weekly, o especialista real e co-criador da True Royalty TV Nick Bullen teve uma opinião diferente. Mesmo concordando que as coisas definitivamente ainda não estão bem entre os irmãos, Bullen não acha que os Sussex estão vivendo na cabeça dos Cambridges ou algo assim.

“Acho que a tristeza e a divisão entre os dois irmãos é incrivelmente profunda e crua, e acho que vai demorar muito para os dois voltarem a ficar juntos”, disse Bullen. “Acho que no momento William e Kate estão se concentrando em seu trabalho, focando nas crianças, focando em apoiar a Rainha. Eu não sei, mas eu não acho que eles passam muito tempo pensando sobre Harry e Meghan e em toda essa situação”, finalizou ele.