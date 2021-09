HBO Max libera teaser com cena inédita de revival de ‘Sex and The City’

Vídeo mostra as produções originais que chegam em 2021 e 2022 ao catálogo da HBO Max.

A HBO Max liberou um vídeo mostrando cenas inéditas de suas próximas produções, entre elas o revival da série icônica ‘Sex and The City’. Intitulado ‘And Just Like That’, o revival de ‘Sex and the City’, ainda não tem data confirmada de estreia, mas sabemos que as filmagens estão acontecendo em Nova York.

Quem é fã da série que teve seis temporadas e foi ao ar de 1998 a 2004, essa espera está sendo torturante. Isso porque sabemos que nos novos episódios vamos conhecer uma Carrie, Miranda e Charlotte na faixa dos 50 anos. Veremos a continuação dos dois filmes que vieram depois da série, lançados em 2008 e 2010.

Além de ‘And Just Like That’, chegarão à HBO Max novos episódios das seguintes séries originais ‘Sucession’, ‘Euphoria’, ‘The Sex Lives of College Girls’, ‘Gossip Girl’, ‘Peacemaker’ entre outros.

