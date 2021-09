Entenda por que a BBC vai pagar uma indenização à babá de Harry e William

Tiggy Legge-Bourke, que foi babá de Harry e William por quase uma década, foi peça chave em um esquema mentiroso orquestrado pelo jornalista da BBC Martin Bahir. Entenda.

Tiggy Legge-Bourke, que trabalhava como babá dos príncipes William e Harry, recebeu uma oferta de indenização da BBC. De acordo com o The Telegraph, o valor total é superior a 100 mil libras esterlinas (cerca de R$ 780 mil) e está sendo negociada porque, supostamente, o jornalista Martin Bashir teria usado o nome da ex-babá para convencer Lady Di a dar a emblemática entrevista ao programa Panorama, em 1995. Foi nesta entrevista que Diana falou pela primeira vez de forma pública sobre as traições do príncipe Charles.

Segundo o The Telegraph, Martin Bashir apresentou um recibo de aborto falso de Tiggy Legge-Bourke para a Princesa Diana para convencê-la de que Tiggy havia engravidado do príncipe Charles. Uma fonte disse ao The Telegraph, “Tiggy Legge-Bourke estava bem no centro da manipulação de Bashir e é certo que o dano causado a ela seja reconhecido pela BBC”. A fonte informou que a BBC espera que o acordo aconteça rapidamente.

Tiggy Legge-Bourke, deixou seu emprego como babá em 1999 depois de se casar e agora mora no País de Gales. Questionada pelo The Telegraph, ela não deu mais informações sobre a negociação de indenização.

Leia mais sobre a Família Real britânica

Relembre a polêmica

Em novembro de 2020, a BBC anunciou que contratou o ex-juiz da Suprema Corte britânica John Dyson para liderar uma investigação independente em torno da aparição de Diana no Panorama. A investigação descobriu que o jornalista Martin Bashir, que na época trabalhava na BBC, usou “métodos fraudulentos” e violou as diretrizes editoriais da BBC ao criar extratos bancários falsos para manipular Diana para dar a entrevista bombástica.

Após sua investigação, Lord Dyson disse que estava “satisfeito” com o fato de Bashir ter encomendado extratos bancários falsos e os ter mostrado ao irmão de Diana, Charles Spencer. Ele fez isso para “enganar e induzir” Charles Spencer a “ganhar sua confiança e marcar um encontro com a princesa”, ele continuou. “Ao fazer isso, ele foi capaz de convencer Diana a dar a notória entrevista”, finalizou Lord Dyson.

Em maio deste ano, Martin Bashir deu sua primeira entrevista desde que os resultados da investigação foram divulgados, na qual ele disse estar “profundamente arrependido”.

“Nunca quis prejudicar Diana de forma alguma e não acredito que fizemos”, disse o jornalista em uma entrevista ao The Sunday Times. “Tudo o que fizemos em termos de entrevista foi como ela queria, desde quando ela quis alertar o palácio, quando foi transmitido, e seu conteúdo”.

Em entrevista ao The Sunday Times, Bashir também disse especificamente que mostrar ao irmão de Lady Di, Charles Spencer, os documentos bancários falsos “era errado” e algo que ele “lamentava profundamente”, embora tenha afirmado que “isso não teve qualquer influência” em seu encontro com Diana em 1995.

Tiggy Legge-Bourke, que agora se chama Tiggy Pettifer, foi contratada pelo Príncipe Charles como babá de William e Harry em 1993, logo após a separação de Diana. Ela manteve um relacionamento próximo com os príncipes e compareceu inclusive ao casamento de Meghan e Harry, em 2018, sendo nomeada madrinha do primeiro filho do casal, Archie.