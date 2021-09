Criador de ‘The Crown’ revela porque a série tem data para terminar

Com data para terminar estipulada pela Netflix, ‘The Crown’ chegará à sexta temporada e o criador da série, Peter Morgan, revelou o motivo.

Desde junho de 2020, a Netflix confirmou que ‘The Crown’ terá seis temporadas. Com a fase de gravação da quinta temporada caminhando conforme o esperado, a expectativa e os rumores vão aumentando sobre qual será a sinopse dos próximos episódios e quais serão os acontecimentos a serem abordados.

Antes, ‘The Crown’ tinha sido prevista para ter 5 temporadas, mas o sucesso da série fez a Netflix mudar de ideia e dar uma temporada adicional para a equipe de roteiristas. Na época, Morgan disse ao Deadline: “Quando começamos a discutir os enredos da temporada 5, logo ficou claro que, para fazer justiça à riqueza e complexidade da história, deveríamos voltar ao plano original e fazer seis temporadas. Para ser claro, a temporada 6 não nos trará mais perto do presente, ela simplesmente nos permitirá cobrir o mesmo período com mais detalhes”.

Em outra ocasião, Peter Morgan disse: “Eu acho que há uma certa diferença de tempo para você escrever. Se você escrever, automaticamente vira muito jornalístico pela proximidade do tempo. Se você espera uma geração, você pode escrever como um drama”, declarou Morgan para a Entertainment Weekly. O autor ainda confirmou que não se sentiria confortável em escrever sobre o presente. Assim, ‘The Crown’, por hora, acaba na sexta temporada.

Sendo assim, a quinta temporada provavelmente vai tratar de acontecimentos como a separação do príncipe Andrew e de Sarah Ferguson, da princesa Anne e do seu marido, e também do príncipe Charles e Diana. Provavelmente também mostrará o acidente de carro que matou Lady Di em 1997.

Sobre a sexta temporada não há absolutamente nenhuma informação, somente ideias do que o enredo poderia abordar. Questionado se Meghan e Harry apareceriam na sexta e última temporada, Peter Morgan disse que tem uma regra específica.

“Meghan e Harry estão no meio de sua jornada, e eu não sei qual é a jornada deles ou como ela terminará. Sou alguém que deseja um pouco de felicidade, mas fico muito mais confortável escrevendo sobre coisas que aconteceram há pelo menos 20 anos. Eu meio que tenho na minha cabeça uma regra de 20 anos. Isso é tempo e distância suficientes para realmente entender algo, para entender seu papel, para entender sua posição, para entender sua relevância. Muitas vezes, coisas que parecem absolutamente importantes hoje são esquecidas instantaneamente, e outras coisas têm o hábito de ficar por aqui e provar ser historicamente muito relevantes e duradouras”, revelou Peter Morgan.